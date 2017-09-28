Власти выделили на помощь «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти выделили Росавиации 98 миллионов рублей из Резервного фонда для авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в распоряжении правительства.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти выделили Росавиации 98 миллионов рублей из Резервного фонда для авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в распоряжении правительства.
Деньги предназначены на оплату авиационных
Как заявил
Ситуация с вылетами рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные, после чего авиакомпания официально объявила, что у нее не хватает финансов для продолжения работы. Чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» прекратила, но регулярные продолжает выполнять. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.