Власти выделили на помощь «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей

Источник: РИА Новости

Деньги предназначены на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению рейсов авиакомпании.

Задолженность «ВИМ-Авиа» за эти работы составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, из-за чего аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, и это препятствует перевозке пассажиров, отмечается в распоряжении.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, основная задача по «ВИМ-Авиа» сейчас — обеспечить возвращение домой ее пассажиров.

Ситуация с вылетами рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные, после чего авиакомпания официально объявила, что у нее не хватает финансов для продолжения работы. Чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» прекратила, но регулярные продолжает выполнять. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.