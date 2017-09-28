Прокуратура проводила проверку законности регистрации «ВИМ-Авиа» в Татарстане
ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики.
ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики.
КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Татарстане, сообщили в четверг ТАСС в
По данным СПАРК, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана по адресу ул. Строителей, д. 1А. Райцентр расположен в 80 км к востоку от Казани, в нем проживает около 9 тыс. человек.
«Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации компании в Татарстане… На момент ее проведения по указанному адресу находился представитель с доверенностью от “ВИМ-Авиа”. Он принимал корреспонденцию, взаимодействовал с госорганами», — сказали в
В принципе, там нормальное здание, просто, оно небольшое, не для огромного коллектива
В четверг казанское агентство «Татаринформ» сообщило, что по адресу ул. Строителей, д. 1А в поселке Богатые Сабы находится обшарпанное одноэтажное здание, на котором видна табличка «ВИМ-Авиа».
Как сообщал ТАСС, весной 2016-го «ВИМ-Авиа» сменила адрес регистрации. В 2002—2016 года ее юридический адрес находился в Москве, но затем сменился на поселок Богатые Сабы. При этом основной офис сохранился в столице, в бизнес- центре «Ринг парк» на Новохохловской улице.
Большие долги
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«Думаю, что это (проверка законности регистрации и здания — прим. ТАСС) сейчас не настолько важный аспект. Сейчас гораздо важнее другие аспекты, учитывая огромную задолженность и количество людей, которые могут пострадать и уже пострадали от действий авиакомпании», — отметили в надзорном ведомстве.
Сумма задолженности авиаперевозчика по зарплате перед работниками на 15 сентября составила 206,5 млн рублей. Кроме того, прокуратура проверяет ситуацию с нарушениями прав пассажиров
«Здесь главное звено — ситуация именно по задержкам, именно то, что компания не предоставляла пассажирам гарантированный перечень услуг. Люди были без гостиниц, не обеспечены ни питанием, ни водой, ожидали в ненадлежащих условиях выполнения авиарейса», — сказали в