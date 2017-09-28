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17:58 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проводила проверку законности регистрации «ВИМ-Авиа» в Татарстане

ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Татарстане, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным СПАРК, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана по адресу ул. Строителей, д. 1А. Райцентр расположен в 80 км к востоку от Казани, в нем проживает около 9 тыс. человек.

«Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации компании в Татарстане… На момент ее проведения по указанному адресу находился представитель с доверенностью от “ВИМ-Авиа”. Он принимал корреспонденцию, взаимодействовал с госорганами», — сказали в пресс-службе, добавив, что офис представляет собой небольшое здание.

В принципе, там нормальное здание, просто, оно небольшое, не для огромного коллектива
Приволжская транспортная прокуратура

В четверг казанское агентство «Татаринформ» сообщило, что по адресу ул. Строителей, д. 1А в поселке Богатые Сабы находится обшарпанное одноэтажное здание, на котором видна табличка «ВИМ-Авиа».

Коридор здания в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания "ВИМ-Авиа". | Источник: РИА "Новости"

Как сообщал ТАСС, весной 2016-го «ВИМ-Авиа» сменила адрес регистрации. В 2002—2016 года ее юридический адрес находился в Москве, но затем сменился на поселок Богатые Сабы. При этом основной офис сохранился в столице, в бизнес- центре «Ринг парк» на Новохохловской улице.

Большие долги

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры также сообщили, что с 2016 года повторных проверок законности регистрации авиакомпании не проводилось.

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«Думаю, что это (проверка законности регистрации и здания — прим. ТАСС) сейчас не настолько важный аспект. Сейчас гораздо важнее другие аспекты, учитывая огромную задолженность и количество людей, которые могут пострадать и уже пострадали от действий авиакомпании», — отметили в надзорном ведомстве.

Сумма задолженности авиаперевозчика по зарплате перед работниками на 15 сентября составила 206,5 млн рублей. Кроме того, прокуратура проверяет ситуацию с нарушениями прав пассажиров из-за задержек.

«Здесь главное звено — ситуация именно по задержкам, именно то, что компания не предоставляла пассажирам гарантированный перечень услуг. Люди были без гостиниц, не обеспечены ни питанием, ни водой, ожидали в ненадлежащих условиях выполнения авиарейса», — сказали в пресс-службе.

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15:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
САНЯ ВЕТРОВ
Смех...а где те лица которые давали разрешения на деятельность...Минтранс например....каким образом вообще компания фэйк...перевозила пассажиров на...
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