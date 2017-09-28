Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены

Источник: Sputnik.by

Соответствующее решение закреплено в указе № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.

«В соответствии с документом с 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более», — сказали в пресс-службе.

Повышение не коснется спиртов, вин (плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, фруктово-ягодных натуральных, натуральных, включая игристых, шампанских, газированных и шипучих), а также сидра, пива и пивных коктейлей.