Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
13 лучших обложек культового журнала Playboy
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
18:57 (мск), источник: Sputnik.by

Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

Источник: Sputnik.by

Соответствующее решение закреплено в указе № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.

«В соответствии с документом с 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более», — сказали в пресс-службе.

Повышение не коснется спиртов, вин (плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, фруктово-ягодных натуральных, натуральных, включая игристых, шампанских, газированных и шипучих), а также сидра, пива и пивных коктейлей.

С указанной даты акциз на крепкий алкоголь подорожает на 59 копеек — до 14,04 рубля за литр безводного этилового спирта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Создатель империи: Хью Хефнер и его playmates
Видеофакт: открытие фестиваля Юрия Башмета в Белгосфилармонии
Журналисты нашли офис «ВИМ-Авиа» в посёлке Богатые Сабы
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь