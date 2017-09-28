Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, сообщили Sputnik в
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, сообщили Sputnik в
Соответствующее решение закреплено в указе № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.
«В соответствии с документом с 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более», — сказали в
Повышение не коснется спиртов, вин (плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии,
С указанной даты акциз на крепкий алкоголь подорожает на 59 копеек — до 14,04 рубля за литр безводного этилового спирта.