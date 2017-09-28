Гостиницы и усадьбы с 1 октября должны сообщать милиции о вселении иностранцев в течение трех часов

Источник: Reuters

1 октября вступят в силу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В частности, изменяется порядок представления в орган внутренних дел информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах. С 1 октября гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, должны сообщать о таких гражданах в течение 3 часов после предоставления им квартиры или номера.

Сделать это можно через единый портал электронных услуг (с использованием ключа электронной цифровой подписи), автоматизированную информационную систему «Гостиницы», а также направив сообщение нарочным. Подробная информация о порядке, времени и способах представления в орган внутренних дел сведений о временно пребывающих в Беларуси иностранцах размещена на сайте МВД в разделе «Департамент по гражданству и миграции».