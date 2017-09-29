«ВИМ-Авиа» поддержат роялти «Аэрофлота»

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В финансировании операционной деятельности «ВИМ-Авиа», которая прекратит полеты в середине октября, может принять участие «Аэрофлот». Соответствующую директиву утвердил курирующий авиаотрасль вице-премьер Аркадий Дворкович. По данным «Ъ», Росавиация использует 1,8 млрд руб. из ежегодных платежей, перечисляемых «Аэрофлоту» зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам. Эти средства будут компенсированы в рамках «взаиморасчетов с отраслью». В свою очередь туроператоры планируют оплатить авиакомпаниям перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» на курорты в течение последних двух недель октября.

Вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, в которой «Аэрофлоту» предлагается «возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности авиакомпании “ВИМ-Авиа”». Представители государства в совете директоров авиакомпании должны поддержать проект решения с последующей компенсацией затрат «в счет взаиморасчетов “Аэрофлота” с отраслью. Перечисление денежных средств производится только на основании письменного указания Росавиации», говорится в сообщении.

По данным «Ъ», в рамках директивы Росавиация использует на «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд руб. из платежей, перечисляемых ежегодно «Аэрофлоту» зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам.

Соответствующее решение поддержал совет директоров авиакомпании. В «Аэрофлоте» эту информацию не комментируют. Указанные средства пойдут на оплату топлива, аэропортовых услуг, перевозки пассажиров.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание воздушных судов «ВИМ-Авиа», в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Средства будут выделены из Резервного фонда.

Общая задолженность перевозчика за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд руб. Общий объем задолженности — около 7 млрд руб.

«Аэрофлот» уже принимал активное финансовое участие в разрешении аналогичной ситуации с «Трансаэро» в 2015 году. Тогда на вывоз около 2 млн пассажиров в течение двух месяцев перевозчик потратил порядка 17 млрд руб. В качестве компенсации «Аэрофлот» получил 56 зарубежных направлений «Трансаэро». При этом гендиректор группы Виталий Савельев говорил в интервью «Интерфаксу», что за счет работы на этих направлениях компания «будет в течение нескольких лет отбивать потраченные деньги».

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К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» также подключилась S7, которая для этого выделит дополнительные мощности, сообщила компания. В ближайшие дни перевозчик увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа» и если конечный пункт перевозки в билете совпадает с рейсом S7. На рейсы S7 принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов «ВИМ-Авиа». Свою готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» уже выразили представители «Уральских авиалиний», iFly, Red Wings, NordStar, «Икара», Nordwind и «Якутии». Для компенсации их затрат было принято решение выделить из федерального бюджета следующего года около 200 млн руб.

В Минтрансе заявили, что перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» продлится до 15 октября включительно. После этой даты туроператоры готовы в течение двух недель оплачивать авиакомпаниям вывоз к местам отдыха пассажиров «ВИМ-Авиа».