«ВИМ-Авиа» поддержат роялти «Аэрофлота»
«Аэрофлот» перечислит Росавиации около 2 млрд руб. из пролетных платежей зарубежных авиакомпаний.
«Аэрофлот» перечислит Росавиации около 2 млрд руб. из пролетных платежей зарубежных авиакомпаний.
В финансировании операционной деятельности «ВИМ-Авиа», которая прекратит полеты в середине октября, может принять участие «Аэрофлот». Соответствующую директиву утвердил курирующий авиаотрасль
Соответствующее решение поддержал совет директоров авиакомпании. В «Аэрофлоте» эту информацию не комментируют. Указанные средства пойдут на оплату топлива, аэропортовых услуг, перевозки пассажиров.
Ранее
«Аэрофлот» уже принимал активное финансовое участие в разрешении аналогичной ситуации с «Трансаэро» в 2015 году. Тогда на вывоз около 2 млн пассажиров в течение двух месяцев перевозчик потратил порядка 17 млрд руб. В качестве компенсации «Аэрофлот» получил 56 зарубежных направлений «Трансаэро». При этом гендиректор группы Виталий Савельев говорил в интервью «Интерфаксу», что за счет работы на этих направлениях компания «будет в течение нескольких лет отбивать потраченные деньги».
К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» также подключилась S7, которая для этого выделит дополнительные мощности, сообщила компания. В ближайшие дни перевозчик увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа» и если конечный пункт перевозки в билете совпадает с рейсом S7. На рейсы S7 принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов «ВИМ-Авиа». Свою готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» уже выразили представители «Уральских авиалиний», iFly, Red Wings, NordStar, «Икара», Nordwind и «Якутии». Для компенсации их затрат было принято решение выделить из федерального бюджета следующего года около 200 млн руб.
В Минтрансе заявили, что перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» продлится до 15 октября включительно. После этой даты туроператоры готовы в течение двух недель оплачивать авиакомпаниям вывоз к местам отдыха пассажиров «ВИМ-Авиа».
Елизавета Кузнецова.