Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября

Источник: РИА Новости

«С 1 октября принято решение начать включать отопление», — сказал Воробьев. По словам губернатора, традиционно первыми получат тепло объекты социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Губернатор пообещал держать процесс подачи тепла на личном контроле. «У нас все готово, все котельные опрессованы, проверка подготовки к зиме завершена, поэтому с 1 октября будем подключать социальный сектор и постепенно будем двигаться к проблемам жилого сектора», — поделился планами глава региона.