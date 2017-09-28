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21:22 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ выпустит памятную монету «Дари добро детям» номиналом 25 рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России 29 сентября выпускает в обращение памятную монету «Дари добро детям» из недрагоценного металла номиналом 25 рублей, сообщает регулятор в четверг.

ЦБ: $ 58.4255   +0.42 € 68.6441   +0.48 ММВБ: $ 57.9500   -0.24 € 68.2500   -0.12
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«Банк России 29 сентября 2017 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей “Дари добро детям”. Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись «Банк России», номинал монеты: «25 рублей», год: «2017».

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Дмитрий Анатольевич Владимиров
ну теперь заживем!!!
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