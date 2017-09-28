На жамбылских заправках — очереди за бензином

Отвыкшие от бензинового дефицита и очередей к заправкам водители снова простаивают часами в ожидании получить ГСМ хотя бы по талонам.



Как прокомментировали корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, на сегодняшний день остаток бензина АИ-92 в области составляет 1,8 тыс. тонн, АИ-95 — 500 тонн, объем имеющегося дизтоплива — 2,5 тыс. тонн.



«С июля 2016 года бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-96 и дизельное топливо освобождены от государственного регулирования цены, — напомнил руководитель отдела облуправления энергетики и ЖКХ Бахытбай Крыкбаев. — Государственному регулированию цены подлежит только бензин марки АИ-80. И теперь операторы вправе приобретать ГСМ по коммерческой цене и реализовывать также по коммерческой цене. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства распределением ГСМ между операторами области не занимается».



По его словам, распределение ГСМ по областям Казахстана проводится комиссией при Министерстве энергетики РК по заявкам операторов областей. Далее распределенный комиссией объем ГСМ по разнарядке поступает в регионы ресурсодержателям «Petrossun» на основании заключенных договоров.



«С июня этого года в нашу область бензин марки АИ-80 комиссией при Министерстве энергетики РК не выделяется», — уточнил спикер.



На днях сотрудники облуправления энергетики и ЖКХ провели мониторинг цен и наличие бензина на АЗС Жамбылской области. На сегодняшний день отпускные цены таковы: АИ-92 за литр 146 — 147 тенге, АИ-95 стоит 155 — 157 тенге, АИ-96 идет по 160 — 162 тенге. Мониторинг выявил отсутствие бензина марки АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС региона.



«26 сентября нами направлено письмо в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Жамбылской области Министерства национальной экономии РК для оказания содействия в стабилизации цен на бензин и отпуска потребителям области», — отметил Бахытбай Крыкбаев.