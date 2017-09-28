Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
28 сентября, источник: Kazinform

На жамбылских заправках — очереди за бензином

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Выросший в цене бензин марки АИ-92 и АИ-95 исчез на некоторых жамбылских АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвыкшие от бензинового дефицита и очередей к заправкам водители снова простаивают часами в ожидании получить ГСМ хотя бы по талонам.

Как прокомментировали корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, на сегодняшний день остаток бензина АИ-92 в области составляет 1,8 тыс. тонн, АИ-95 — 500 тонн, объем имеющегося дизтоплива — 2,5 тыс. тонн.

«С июля 2016 года бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-96 и дизельное топливо освобождены от государственного регулирования цены, — напомнил руководитель отдела облуправления энергетики и ЖКХ Бахытбай Крыкбаев. — Государственному регулированию цены подлежит только бензин марки АИ-80. И теперь операторы вправе приобретать ГСМ по коммерческой цене и реализовывать также по коммерческой цене. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства распределением ГСМ между операторами области не занимается».

По его словам, распределение ГСМ по областям Казахстана проводится комиссией при Министерстве энергетики РК по заявкам операторов областей. Далее распределенный комиссией объем ГСМ по разнарядке поступает в регионы ресурсодержателям «Petrossun» на основании заключенных договоров.

«С июня этого года в нашу область бензин марки АИ-80 комиссией при Министерстве энергетики РК не выделяется», — уточнил спикер.

На днях сотрудники облуправления энергетики и ЖКХ провели мониторинг цен и наличие бензина на АЗС Жамбылской области. На сегодняшний день отпускные цены таковы: АИ-92 за литр 146 — 147 тенге, АИ-95 стоит 155 — 157 тенге, АИ-96 идет по 160 — 162 тенге. Мониторинг выявил отсутствие бензина марки АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС региона.

«26 сентября нами направлено письмо в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Жамбылской области Министерства национальной экономии РК для оказания содействия в стабилизации цен на бензин и отпуска потребителям области», — отметил Бахытбай Крыкбаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Госсекретарь призвала учиться у 10-летнего мальчика из Алматы
Водитель иномарки разбился насмерть, въехав в забор дома в Алматы
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в России
Кому и почему прощает долги Россия
ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь