На жамбылских заправках — очереди за бензином
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Выросший в цене бензин марки АИ-92 и АИ-95 исчез на некоторых жамбылских АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Выросший в цене бензин марки АИ-92 и АИ-95 исчез на некоторых жамбылских АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отвыкшие от бензинового дефицита и очередей к заправкам водители снова простаивают часами в ожидании получить ГСМ хотя бы по талонам.
Как прокомментировали корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении энергетики и
«С июля 2016 года бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-96 и дизельное топливо освобождены от государственного регулирования цены, — напомнил руководитель отдела облуправления энергетики и ЖКХ Бахытбай Крыкбаев. — Государственному регулированию цены подлежит только бензин марки АИ-80. И теперь операторы вправе приобретать ГСМ по коммерческой цене и реализовывать также по коммерческой цене. Управление энергетики и
По его словам, распределение ГСМ по областям Казахстана проводится комиссией при Министерстве энергетики РК по заявкам операторов областей. Далее распределенный комиссией объем ГСМ по разнарядке поступает в регионы ресурсодержателям «Petrossun» на основании заключенных договоров.
«С июня этого года в нашу область бензин марки АИ-80 комиссией при Министерстве энергетики РК не выделяется», — уточнил спикер.
На днях сотрудники облуправления энергетики и ЖКХ провели мониторинг цен и наличие бензина на АЗС Жамбылской области. На сегодняшний день отпускные цены таковы: АИ-92 за литр 146 — 147 тенге, АИ-95 стоит 155 — 157 тенге, АИ-96 идет по 160 — 162 тенге. Мониторинг выявил отсутствие бензина марки АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС региона.
«26 сентября нами направлено письмо в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Жамбылской области Министерства национальной экономии РК для оказания содействия в стабилизации цен на бензин и отпуска потребителям области», — отметил Бахытбай Крыкбаев.