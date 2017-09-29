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04:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая Зеландия идет в Приморье

Новозеландский инвестор собирается получить статус резидента ТОР «Михайловский» в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Крупнейший интегрированный молочный комплекс планируется построить в регионе. Это будет первый масштабный инвестиционный проект, реализуемый Новой Зеландией в Приморье.

В рамках проекта создадут три комплекса: молочную ферму на 2200 голов скота, завод по переработке молока и склад для хранения кормов. Для осуществления этих планов уже выкуплен не действующий молочный завод в Новомихайловке. Его полностью модернизируют, установят самое современное оборудование. Продукция данного предприятия будет выходить под новым брендом «Молоко Приморья».

По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, «Дальний Восток России сегодня вызывает большой интерес у многих зарубежных партнеров. Об этом красноречиво говорят итоги Восточного экономического форума, который вот уже третий год проходит в Приморье и с каждым разом собирает все больше потенциальных инвесторов со всего мира. Приморский край, в свою очередь, является одним из ключевых игроков на российском Дальнем Востоке, у нас сосредоточена большая часть современных производств, открытых в макрорегионе. Новые режимы позволяют нам активно развиваться в сотрудничестве с другими территориями, и мы готовы взаимодействовать с иностранными партнерами на условиях взаимного интереса и взаимной выгоды».

Также, по мнению главы региона, у Приморского края и Новой Зеландии есть большой потенциал для сотрудничества. В частности, помимо сельского хозяйства совместные проекты могли бы быть успешно реализованы в области образования и медицинских исследований.

Таисия Масина.

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