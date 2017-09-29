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05:01 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье никак не могут разобраться с огуречной проблемой

Переговоры овощеводов и коммунальщиков зашли в тупик.

Источник: Восток Медиа

В Приморье никак не могут разрешить проблемы с отоплением тепличного хозяйства «Дальневосточное». Овощеводы из Суражевки до сих пор не смогли договориться с коммунальщиками об оплате долга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на громкие заявления профсоюзов, «огуречный кризис» в Приморье, по всей видимости, далёк от завершения. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать после заявления Дальневосточной генерирующей компании. Коммунальщики сообщили, что до сих пор не могут договориться с тепличным предприятием «Дальневосточное» об оплате долга.

«Руководители тепличного хозяйства направили нам свои предложения о сроках и объёме выплат. Нас они не устраивают. ФГУП “Дальневосточное” хочет получать тепло в течение грядущего отопительного без оплаты долгов. Вдобавок, предприятие отказывается возмещать дополнительные убытки, которые мы понесли во время оказания ему услуг в 2016 и 2017 годах», — рассказала начальник департамента сбытовой деятельности ДГК Эмма Рубан.

Она добавила, что тепличники обещали разобраться с долгами ещё в прошлом году, но так и не сделали этого. В 2016 и 2017 годах ДГК и «Дальневосточное» заключили три соглашения о реструктуризации, но ни одно из них так и не выполнили.

Если ситуация не изменится, то «Дальневосточное» просто не сможет работать в новом сезоне. Остановка производства может стать критичной. В компании говорят, что после неё повторно запустить работу предприятия вряд ли получится. Коммунальщики же считают, что суражевские овощеводы просто пытаются кредитовать свой бизнес за чужой счёт. Словом, договорённости между «Дальневосточным» и тепловиками пока нет — а без неё хозяйство не сможет получать тепло. Долг овощеводов на сегодняшний день составляет 35 миллионов рублей.

Между тем, в другом приморском хозяйстве — «Лазурном» — смогли разобраться с проблемой выплат. Туда уже начало поступать тепло. Примечательно, что представители приморских профосоюзов заявили, что тепло в «Дальневосточном» появится к концу недели, а долг предприятия реструктурируют. Однако, по всей видимости, переговоры пока буксуют, и до окончательной договорённости ещё далеко.

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