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05:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Доходы Иркутской области от использования лесов выросли в 2017 году

Доходы бюджета Иркутской области от использования лесов менее чем за девять месяцев 2017 года превысили показатели всего прошлого года на 123,1 млн рублей (2016 — 566,9 млн рублей, 2017 — 690 млн рублей), а 2015 года — в три раза. Об этом 28 сентября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министр лесного комплекса области Сергея Шеверды на пленарном заседании II областного лесного форума в Иркутске.

Источник: Reuters

Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран, на протяжении нескольких лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста налоговых отчислений от ЛПК региона, в том числе в консолидированный бюджет области. В 2015 году поступления составили три миллиарда рублей, в 2016 — 4,8 млрд рублей, а за первые полгода 2017 — около 3,2 млрд, что на 66% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тенденция увеличения налоговой отдачи от лесопромышленного комплекса Иркутской области остается и в перспективе. В 2017 году одобрены четыре новые заявки на реализацию приоритетных проектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 56,7 млрд рублей. Это модернизация производства АО «Группа «Илим», создание лесоперерабатывающего производства по комплексной переработке древесины и выпуска высокотехнологичной продукции в поселке Улькан Казачинско-Ленского района, создание комплекса производств глубокой переработки древесины в Саянске и Зиме и еще одного предприятия по глубокой переработке леса в Саянске.

На первом лесном форуме одной из самых острых была тема лесоустройства и борьбы с сибирским коконопрядом. Сергей Шеверда сообщил, что к 25 сентября 2017 года мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади 106,2 тыс. га, это уже 81,6% от плана. По словам министра, борьба с сибирским коконопрядом впервые за много лет проведена на всей требуемой площади и в рекомендованные сроки. Эффективность проведенных мероприятий составила от 90,3% до 100% при норме не менее 90%.

Напомним, по поручению губернатора по итогам прошлогоднего форума в области создана 10 по счету пожарно-химическая станция третьего типа. Она дислоцируется в Качугском районе, что позволило увеличить оперативность реагирования на лесные пожары в этом муниципальном образовании и на соседних территориях.

«Проделан большой объем работы, — сказал на пленарном заседании II областного лесного форума губернатор Сергей Левченко. — Однако проблемных вопросов в лесной сфере остается немало, появляются новые, и очередной лесной форум поможет нам их выявить и поставить четкие задачи по выработке решений».

Фото из архива «Байкал Инфо».

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