В Свердловской области в сентябре новое жилье получили 112 детей-сирот

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, их обеспечили жилплощадью в рамках региональной программы предоставления безвозмездного жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Так в Красноуфимске вручены ключи от 24 квартир, девять квартир обрели своих хозяев в Слободе Туринской и столько же в Кировграде, десять — в Ревде. Всего на приобретение жилых помещений в этих городах из областного и федерального бюджетов выделено 63 млн руб. В Сухом Логу заключены договоры специализированного найма жилья с 36 сиротами.