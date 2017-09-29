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07:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области в сентябре новое жилье получили 112 детей-сирот

В сентябре ключи от новых квартир получили 112 детей-сирот Красноуфимска, Слободы Туринской, Кировграда, Сухого Лога и Нижней Салды.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, их обеспечили жилплощадью в рамках региональной программы предоставления безвозмездного жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Так в Красноуфимске вручены ключи от 24 квартир, девять квартир обрели своих хозяев в Слободе Туринской и столько же в Кировграде, десять — в Ревде. Всего на приобретение жилых помещений в этих городах из областного и федерального бюджетов выделено 63 млн руб. В Сухом Логу заключены договоры специализированного найма жилья с 36 сиротами.

Всего с начала года фонд жилищного строительства предоставил благоустроенное жилье 455 детям-сиротам. До конца года планируется предоставить еще около 400 квартир в различных городах области.

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