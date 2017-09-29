Омскому танковому заводу отключили воду за долги

Танковый завод «Омсктрансмаш» отключили от водоснабжения за долги. Предприятие возглавило список «недобросовестных абонентов», сообщили в четверг, 28 сентября, в пресс-службе «Росводоканала Омск».

«Ситуация с задолженностью акционерного общества “Омсктрансмаш” продолжает оставаться напряженной: долг предприятия превысил восемь миллионов рублей», — отметили в горводоканале и добавили, что вынуждены применить «крайние меры».

Генеральный директор предприятия Игорь Лобов сообщил порталу «Омск здесь», что завод «к зиме готов» и работает в штатном режиме.

«Тема ограничения подачи воды, затронутая омскими СМИ, конечно, будет решена», — цитирует главу «Омсктрансмаша» пресс-служба.