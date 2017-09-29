Общероссийский конгресс инженеров открылся в Комсомольске
Мероприятие объединило сотни специалистов инженерного дела, промышленных предприятий из разных регионов России.
Мероприятие объединило сотни специалистов инженерного дела, промышленных предприятий из разных регионов России.
Сегодня в
Делегатов на пленарном заседании конгресса приветствовали заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов,
«Конгресс призван решать не просто вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовку высококвалифицированных кадров. Наши дни — это время Четвертой промышленной революции. И надо идти в ногу с массовым внедрением современнейших систем в производство, выводить на новый уровень обеспечение потребностей человека, включая его быт, труд и досуг», — сказал глава региона.
Губернатор отметил, что эти направление являются основой целей и задач государственной политики развития Дальнего Востока и
«Самое главное — в процесс активно включилась молодежь. После проведения первых трех конгрессов в вузах края в полтора раза увеличился конкурс на инженерные специальности. В следующем году
В рамках открытия конгресса также прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года — 2016» и заслуженных работников промышленности Хабаровского края. Благодарственные письма и почетные знаки вручил губернатор Вячеслав Шпорт.
Напомним, участников конгресса ждет насыщенная деловая программа. В центре внимания будут вопросы формирования инженерных компетенций, инновационной экономики и современных технологий, комплексного развития Города Юности и Дальнего Востока в целом. Подготовлены различные выставки, презентации, тематические площадки по направлениям: «ТОСЭР», «Индустриальные парки», «Новая промышленность города» и другие. В рамках конгресса будут представлены инновационные проекты и разработки Хабаровского края, а также лучшие практики развития движения «Молодые профессионалы».
Мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Национальный статус форуму присвоен в этом году Распоряжением правительства России о Долгосрочном плане комплексного