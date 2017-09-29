Общероссийский конгресс инженеров открылся в Комсомольске

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре начал работу Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность». Мероприятие объединило около 500 специалистов инженерного дела, молодых ученых, изобретателей, представителей органов власти, госкорпораций, промышленных предприятий из разных регионов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Делегатов на пленарном заседании конгресса приветствовали заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин, руководители законодательной и исполнительной власти Хабаровского края.



По словам губернатора Вячеслава Шпорта, конгресс включен в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Это значит, что наряду со строительством промышленных и социальных объектов мероприятие одним из главных рычагов по решению стратегических задач развития территории.

«Конгресс призван решать не просто вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовку высококвалифицированных кадров. Наши дни — это время Четвертой промышленной революции. И надо идти в ногу с массовым внедрением современнейших систем в производство, выводить на новый уровень обеспечение потребностей человека, включая его быт, труд и досуг», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что эти направление являются основой целей и задач государственной политики развития Дальнего Востока и Комсомольска-на-Амуре. Об этом говорил президент страны Владимир Владимирович Путин.

«Самое главное — в процесс активно включилась молодежь. После проведения первых трех конгрессов в вузах края в полтора раза увеличился конкурс на инженерные специальности. В следующем году выпускники-целевики первого набора по авиационному направлению придут работать на КнААЗ. Уверен, мы на правильном пути, и совместными усилиями сделаем нашу страну еще сильнее», — сказал Вячеслав Шпорт.