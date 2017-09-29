Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
04:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Общероссийский конгресс инженеров открылся в Комсомольске

Мероприятие объединило сотни специалистов инженерного дела, промышленных предприятий из разных регионов России.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре начал работу Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность». Мероприятие объединило около 500 специалистов инженерного дела, молодых ученых, изобретателей, представителей органов власти, госкорпораций, промышленных предприятий из разных регионов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Делегатов на пленарном заседании конгресса приветствовали заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин, руководители законодательной и исполнительной власти Хабаровского края.

По словам губернатора Вячеслава Шпорта, конгресс включен в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Это значит, что наряду со строительством промышленных и социальных объектов мероприятие одним из главных рычагов по решению стратегических задач развития территории.

«Конгресс призван решать не просто вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовку высококвалифицированных кадров. Наши дни — это время Четвертой промышленной революции. И надо идти в ногу с массовым внедрением современнейших систем в производство, выводить на новый уровень обеспечение потребностей человека, включая его быт, труд и досуг», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что эти направление являются основой целей и задач государственной политики развития Дальнего Востока и Комсомольска-на-Амуре. Об этом говорил президент страны Владимир Владимирович Путин.

«Самое главное — в процесс активно включилась молодежь. После проведения первых трех конгрессов в вузах края в полтора раза увеличился конкурс на инженерные специальности. В следующем году выпускники-целевики первого набора по авиационному направлению придут работать на КнААЗ. Уверен, мы на правильном пути, и совместными усилиями сделаем нашу страну еще сильнее», — сказал Вячеслав Шпорт.

В рамках открытия конгресса также прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года — 2016» и заслуженных работников промышленности Хабаровского края. Благодарственные письма и почетные знаки вручил губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, участников конгресса ждет насыщенная деловая программа. В центре внимания будут вопросы формирования инженерных компетенций, инновационной экономики и современных технологий, комплексного развития Города Юности и Дальнего Востока в целом. Подготовлены различные выставки, презентации, тематические площадки по направлениям: «ТОСЭР», «Индустриальные парки», «Новая промышленность города» и другие. В рамках конгресса будут представлены инновационные проекты и разработки Хабаровского края, а также лучшие практики развития движения «Молодые профессионалы».

Мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Национальный статус форуму присвоен в этом году Распоряжением правительства России о Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Запрет на лов амурской кеты для частников попробуют отменить
Студенты ДФО соберутся в Хабаровске на форум по самоуправлению
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
РФ предложила США координировать действия в Сирии
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь