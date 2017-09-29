В Новосибирске завершили ремонт дороги на улице Станционной

Сплошной поток автомобилей. Днем и ночью. Улица Станционная. Одна из самых оживленных магистралей Новосибирска. Под натиском подков железных коней асфальт буквально стирается. Без ремонта не обойтись. В этом году — улица попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». За несколько месяцев Станционная преобразилась. Без остановки движения.

Анатолий Локоть, Мэр г. Новосибирска: «Даже ночью движение оно не ослабевало. А останавливать движение по этой трассе по улице станционной было нельзя, потому что это бы привело к остановке движения наземного транспорта и сказалось бы на перевозках очень существенно, в том числе и федерального уровня».

Под ногами и колесами — самые передовые технологии. Щебеночно-мастичный асфальтобетон — на проезжей части. Новые тротуары. Специальные ограждения между ними.

Виктор Сушко, генеральный директор предприятия-подрядчика: «Основная проблемы была, это вот — обустройство. Изготовление пешеходных ограждений и бордюрных ограждений. Потому что у нас заводов немного, которые делают по требованию именного горячего цинкования».