Власти отчитались о снижении потребления воды новосибирцами

Источник: Вести - Новосибирск

В сфере электроэнергетики все, за исключением одной инвестпрограммы, — выполнили, в большем объеме, чем запланировали. Другое дело — водоснабжение и водоотведение. Ряд организаций этой сферы сработали с убытком, им не хватило средств на развитие и ремонт сетей. Так, новосибирский «Горводоканал» недополучил 500 миллионов рублей. По словам специалистов предприятия, горожане стали меньше потреблять воду. В связи с сокращением ввода жилья, уменьшилась и активность подключения к сетям.

Сегодня губернатор поручил министерству ЖКХ собрать данные — как недополученная прибыль сказалась на работоспособности и надежности ресурсоснабжающих организаций. Подготовить документ должны к следующему заседанию. Оно запланировано на 2 ноября.