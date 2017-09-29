Власти отчитались о снижении потребления воды новосибирцами
Как в области идет реконструкция и модернизация электрических, водопроводных и тепловых сетей? Инвестиционные программы рассмотрели сегодня в правительстве региона.
Как в области идет реконструкция и модернизация электрических, водопроводных и тепловых сетей? Инвестиционные программы рассмотрели сегодня в правительстве региона.
В сфере электроэнергетики все, за исключением одной инвестпрограммы, — выполнили, в большем объеме, чем запланировали. Другое дело — водоснабжение и водоотведение. Ряд организаций этой сферы сработали с убытком, им не хватило средств на развитие и ремонт сетей. Так, новосибирский «Горводоканал» недополучил 500 миллионов рублей. По словам специалистов предприятия, горожане стали меньше потреблять воду. В связи с сокращением ввода жилья, уменьшилась и активность подключения к сетям.
Сегодня губернатор поручил министерству ЖКХ собрать данные — как недополученная прибыль сказалась на работоспособности и надежности ресурсоснабжающих организаций. Подготовить документ должны к следующему заседанию. Оно запланировано на 2 ноября.
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Насколько усугубились острые проблемы, по каким параметрам, направлениям, чтобы можно было правильнее ориентироваться, и в многообразии принятия векторов решения находить эти решения. Они непростые, понятно. Но видеть остроту проблемы сегодня нужно, чем через год более сложные вопросами придется реагировать с издержками для других направлений».