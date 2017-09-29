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05:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рейс «ВИМ-Авиа» Москва — Иркутск — Москва перенесли в шестой раз

Самолет должен был вылететь из «Внуково» 26 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» Москва — Иркутск — Москва перенесли в шестой раз за трое суток. Теперь время прилета лайнера изменили с 05.00 на 10.25 сегодня, 29 сентября. Изначально самолет должен был вылететь 26 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аэропорт Иркутска.

В настоящее время самолет А-319 должен прилететь из «Внуково» в 10.25. Отправление лайнера в Москву назначено на 11.25, по информации онлайн-табло иркутского аэропорта.

Напомним, что «ВИМ-Авиа» не стала комментировать судьбу аэропорта Братска, собственником которого она является. В настоящее время руководство авиаперевозчика принимает меры, направленные на скорейший вывоз пассажиров. Также работает антикризисный штаб.

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Ранее сообщалось, что 27 сентября, около 43 тысяч пассажиров рейсов «ВИМ-Авиа» не могли вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов, по данным ассоциации «Турпомощь». Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил на брифинге, что по состоянию на 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» продала около 200 тысяч билетов.

Кроме того, пассажиры отмененного рейса «ВИМ-Авиа» сообщением Иркутска — Москва сдали билеты в аэропорту 26 сентября. В связи со сложившейся ситуацией размещение людей в гостиничных номерах не потребовалось.

Также напомним, что сотни пассажиров не смогли вылететь рейсом «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» в Иркутск 25 сентября. Всего за указанное время отменено 12 рейсов в разные пункты назначения. Также 26 сентября в «Домодедово» три рейса «ВИМ-Авиа» были задержаны.

Ранее сообщалось, что «ВИМ-Авиа» планирует ввести внешнее антикризисное управление в связи с невозможностью осуществления полетов без дополнительного финансирования. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также на партнеров из туристической отрасли.

Кредиторская задолженность владельца аэропорта Братска «ВИМ-Авиа» перед шестью банками составляет почти 7 млрд рублей. Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что все необходимые документы по деятельности авиакомпании переданы в Следственный комитет РФ.

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