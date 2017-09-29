Появились новые подробности скандала с новостройками в Приморье

Уголовное дело против строителей «Радужного» завели с подачи конкурентов. Об этом, во всяком случае, заявляют застройщики. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В минувшую среду, 27 сентября, приморские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела против строителей уссурийского микрорайона «Радужный». По словам представителей ведомства, компании «Югстрой» и «Орион», занимавшиеся строительством, работали с серьёзными нарушениями. Например, они использовали для строительства блоки фундамента и плиты перекрытия, бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые плиты перекрытия имеют недопустимые дефекты. То есть речь идёт, прежде всего, об угрозе обрушения домов — рано или поздно. Заявление Следственного комитета прозвучало на фоне газового скандала, разразившегося в новом микрорайоне.

Между тем, застройщики уверяют, что возбуждение уголовного дел стало для них неожиданностью. При этом тучи сгущались над ними уже давно. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в коммерческом отделе компании «Югстрой», всё началось после жалобы, поступившей в правоохранительные органы от неизвестного.

«Недоброжелателей у нас хватает. В этом году какой-то гражданин подал жалобу на нас — ему не понравились строймтериалы, которые мы использовали. Автора обращения мы не знаем. В “Радужном” он не живёт. Покупкой квартиры мужчина никогда не интересовался — иначе бы он обязательно общался с нами», — рассказала представительница компании.

После обращения недовольного приморца в «Югстрой» пришёл запрос от правоохранительных органов. От застройщика потребовали предоставить документы, подтверждающие качество стройматериалов. Все нужные бумаги компания выслала. После этого СК возбудило уголовное дело. В коммерческом отделе «Югстроя» считают, что следователей на них могли натравить конкуренты.

В управляющей компании «Радуга», которая обслуживает проблемный микрорайон, также уверяют: никаких нарушений в строительстве допущено не было. По словам гендиректора «управляйки» Татьяны Данильченко, жители «Радужного» не верят в доводы следователей. «Никакой паники у нас нет. Люди сами видели, как шло строительство, поэтому у них нет причин сомневаться в качестве работ. У нас считают, что всё это происходит на фоне газовой проблемы. Пытаются найти крайних», — рассказала она.