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05:20 (мск), источник: Восток Медиа

Появились новые подробности скандала с новостройками в Приморье

В громком деле оказался замешан неизвестный мужчина.

Уголовное дело против строителей «Радужного» завели с подачи конкурентов. Об этом, во всяком случае, заявляют застройщики. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В минувшую среду, 27 сентября, приморские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела против строителей уссурийского микрорайона «Радужный». По словам представителей ведомства, компании «Югстрой» и «Орион», занимавшиеся строительством, работали с серьёзными нарушениями. Например, они использовали для строительства блоки фундамента и плиты перекрытия, бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые плиты перекрытия имеют недопустимые дефекты. То есть речь идёт, прежде всего, об угрозе обрушения домов — рано или поздно. Заявление Следственного комитета прозвучало на фоне газового скандала, разразившегося в новом микрорайоне.

Между тем, застройщики уверяют, что возбуждение уголовного дел стало для них неожиданностью. При этом тучи сгущались над ними уже давно. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в коммерческом отделе компании «Югстрой», всё началось после жалобы, поступившей в правоохранительные органы от неизвестного.

«Недоброжелателей у нас хватает. В этом году какой-то гражданин подал жалобу на нас — ему не понравились строймтериалы, которые мы использовали. Автора обращения мы не знаем. В “Радужном” он не живёт. Покупкой квартиры мужчина никогда не интересовался — иначе бы он обязательно общался с нами», — рассказала представительница компании.

После обращения недовольного приморца в «Югстрой» пришёл запрос от правоохранительных органов. От застройщика потребовали предоставить документы, подтверждающие качество стройматериалов. Все нужные бумаги компания выслала. После этого СК возбудило уголовное дело. В коммерческом отделе «Югстроя» считают, что следователей на них могли натравить конкуренты.

В управляющей компании «Радуга», которая обслуживает проблемный микрорайон, также уверяют: никаких нарушений в строительстве допущено не было. По словам гендиректора «управляйки» Татьяны Данильченко, жители «Радужного» не верят в доводы следователей. «Никакой паники у нас нет. Люди сами видели, как шло строительство, поэтому у них нет причин сомневаться в качестве работ. У нас считают, что всё это происходит на фоне газовой проблемы. Пытаются найти крайних», — рассказала она.

Пока сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская, сейчас следователи вместе со специалистами осматривают строящиеся дома. После этого они назначат экспертизы, которые дадут понять, можно ли эксплуатировать здания или нет.

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