Запрет на лов амурской кеты для частников попробуют отменить

Полный запрет на ловлю в Амуре осенней кеты, вступивший в действие с 28 сентября, сегодня попробуют отменить — против высказались главы районов, общины и ассоциации коренных народов, конфликтная ситуация дошла и до депутатов Государственной Думы.



Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбной промышленности минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов, позиция краевого правительства состоит в том, чтобы разрешить частным лицам рыбалку хотя бы до середины октября.

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— Ежегодно есть периоды открытия лососевой путины и периоды закрытия, — говорит Кирилл Фирсов. — В этом году в связи с низким подходом кеты на нерестилища и на рыбоводные государственные заводы Анюйский и Гурский, поступило предложение от Росрыболовства и Амуррыбвода о введении раннего полного запрета на добычу лосося для всех виды рыболовства от промышленного до любительского. Рыбе надо дать возможность пройти на нерестилища, сейчас под угрозой выполнение государственного задания по воспроизводству кеты. Как отметил Кирилл Фирсов, запрет на промышленный лов в этом году начал действовать на неделю ранее, чем в прошлом.



Право на вылов для КМНС и любителей предлагалось оставить, но на заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 27 сентября большинство членов выступило за полный запрет. В этом органе большинство составляют представители федеральных структур и решение принято с минимальным преимуществом, из 13 голосов «за» запрет высказались 7 человек.

— Мы понимаем, что нужно выполнить государственное задание, принцип воспроизводства это главенствующий принцип рыболовства, — говорит Кирилл Фирсов. — Позиция края в том, чтобы дать физическим лицам возможность отрыбачить, хотя бы до середины октября, но, к сожалению, нас не услышали. Планируем собраться 29 сентября на внеочередном заседании комиссии и опять рассмотрим этот вопрос. Пока действует запрет, человек на Амуре в лодке с кетой является нарушителем, инспекторы рыбоохраны готовы их задерживать.