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06:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

За год в Красноярском крае трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов

Диагноз — не приговор. В Красноярском крае помогают найти работу инвалидам.

Источник: Вести - Красноярск

Марина Покатилова статус инвалида получила четыре года назад. Поиски работы с тех пор затруднились. Устроиться в небольшом Сосновоборске ей помог местный центр занятости — нашли ставку кладовщика на заводе полимеров. «Я бы пожелала не бояться таких людей, а наоборот принимать на работу. Им тяжелее находиться дома в одиночестве, чем на работе», — сказала кладовщик Марина Покатилова.

Директор предприятия считает, что бизнес должен быть социально ответственным. Да и рабочим рукам здесь рады, главное — их желание. «Нужно рассматривать, чтобы человек себе не навредил. Поэтому согласовываем с нашей поликлиникой. Принимаем тех, кто хочет этим заниматься», — пояснил директор завода полимеров Игорь Буйный.

Есть и примеры, когда люди с ограниченным здоровьем сами дают работу. Тимофей Михайлов хочет поставить магазин в дачном посёлке. Получил финансирование от государства на воплощение своего проекта. «Это намного облегчает открытие бизнеса. Даже на оборудование. Сейчас дорого стоят стеллажи, кассовые аппараты», — рассказал начинающий предприниматель Тимофей Михайлов.

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Правительство России поставило задачу к 2020 году увеличить число занятых инвалидов до 50%. За этот год в крае по направлению службы занятости трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов. «Рабочие места различны — в сфере торговли, транспорта, строительства. Для них подбираются такие места, где человек чувствовал бы себя комфортно и профессионально выполнял свои обязанности», — отметил руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Внесены изменения в краевой закон о квотировании — предприятия с численностью от 35 человек обязаны создавать рабочие места для лиц с нарушением здоровья. Это позволит трудоустроить ещё около тысячи человек.


Роман РЫКОВ



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