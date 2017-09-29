За год в Красноярском крае трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов

Марина Покатилова статус инвалида получила четыре года назад. Поиски работы с тех пор затруднились. Устроиться в небольшом Сосновоборске ей помог местный центр занятости — нашли ставку кладовщика на заводе полимеров. «Я бы пожелала не бояться таких людей, а наоборот принимать на работу. Им тяжелее находиться дома в одиночестве, чем на работе», — сказала кладовщик Марина Покатилова.



Директор предприятия считает, что бизнес должен быть социально ответственным. Да и рабочим рукам здесь рады, главное — их желание. «Нужно рассматривать, чтобы человек себе не навредил. Поэтому согласовываем с нашей поликлиникой. Принимаем тех, кто хочет этим заниматься», — пояснил директор завода полимеров Игорь Буйный.



Есть и примеры, когда люди с ограниченным здоровьем сами дают работу. Тимофей Михайлов хочет поставить магазин в дачном посёлке. Получил финансирование от государства на воплощение своего проекта. «Это намного облегчает открытие бизнеса. Даже на оборудование. Сейчас дорого стоят стеллажи, кассовые аппараты», — рассказал начинающий предприниматель Тимофей Михайлов.