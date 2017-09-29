Власти выделят 6 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Власти Красноярского края намерены выделить около 6 млрд рублей на решение проблемы с обманутыми дольщиками. Совещание по вопросу прошло 28 сентября в Законодательном собрании.

Депутаты предложили принять закон, по которому строительная компания может получить субсидию, если возьмет на себя обязательства недобросовестного застройщика. После окончания строительных работ фирма обязуется передать дома дольщикам. При этом субсидия будет распределяться на основе конкурса между застройщиками, в отношении которых нет нареканий.

Ознакомившись с инициативой, участники совещания рекомендовали досконально ее проработать. Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении 19 октября, когда пройдет сессия ЗС.

Вице-спикер ЗС Алексей Кулеш отметил, что застройщики получат выплату не сразу, а в течение нескольких лет.

«В общем-то, это никогда не было обязательством субъекта Российской Федерации, но решение принято и теперь мы будем его реализовывать. Суммы огромные, по предварительным расчетам, по одному дому на Грунтовой, 28 порядка 500−600 млн рублей. Мы понимаем, что таких домов у нас около 12. Получается, что 5 или 6 млрд мы можем потерять из бюджета Красноярского края. Но выплата будет не единовременная, она может быть растянута на несколько лет», — цитирует Кулеша «Авторитетное радио».

Также депутат пояснил, зачем этот вопрос требует законодательного регулирования.

«Есть внутреннее понимание того, что государство несет моральную ответственность за то, что люди оказались обмануты теми застройщиками, которым государство давало лицензии, подписывало разрешения на строительство, которых правоохранительные органы вовремя не остановили при совершения махинаций. Это, конечно же, ответственность государства. В конце концов, государство существует для граждан, а не граждане для государства. В этом смысле, думаю, это решение справедливое, и мы будем ему следовать», — заявил Кулеш, слова которого приводит пресс-служба ЗС.