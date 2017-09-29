Власти выделят 6 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков
Деньги переведут застройщикам в течение нескольких лет.
Деньги переведут застройщикам в течение нескольких лет.
Власти Красноярского края намерены выделить около 6 млрд рублей на решение проблемы с обманутыми дольщиками. Совещание по вопросу прошло 28 сентября в Законодательном собрании.
Депутаты предложили принять закон, по которому строительная компания может получить субсидию, если возьмет на себя обязательства недобросовестного застройщика. После окончания строительных работ фирма обязуется передать дома дольщикам. При этом субсидия будет распределяться на основе конкурса между застройщиками, в отношении которых нет нареканий.
Ознакомившись с инициативой, участники совещания рекомендовали досконально ее проработать. Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении 19 октября, когда пройдет сессия ЗС.
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Также депутат пояснил, зачем этот вопрос требует законодательного регулирования.
«Есть внутреннее понимание того, что государство несет моральную ответственность за то, что люди оказались обмануты теми застройщиками, которым государство давало лицензии, подписывало разрешения на строительство, которых правоохранительные органы вовремя не остановили при совершения махинаций. Это, конечно же, ответственность государства. В конце концов, государство существует для граждан, а не граждане для государства. В этом смысле, думаю, это решение справедливое, и мы будем ему следовать», — заявил Кулеш, слова которого приводит
При этом сами дольщики, которые сейчас голодают и живут в палатках, пока не намерены сворачивать акции протеста. Однако, по данным «Авторитетного радио», полицейские потребовали убрать лагерь с площади Революции и вызвали дольщиков с ул. Грунтовой в отдел для разбирательств.