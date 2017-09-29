Как новые технологии изменят рынок недвижимости

Интеграция различных участников — риелторов, банков, строительных компаний, автоматизация бизнес-процессов, переход в онлайн, когда общение с клиентом происходит дистанционно и у него пропадает необходимость постоянно посещать точки обслуживания, активное применение всевозможных технологий. Как сказал один из экспертов, рынок недвижимости — это бизнес, а бизнес сейчас во всем мире — это технологическая гонка.

С покупателями уже общаются с помощью чат-ботов, проводят для них виртуальные туры на строительные площадки, дают возможность в режиме реального времени следить за ходом строительства. Как IT меняют сферу недвижимости? По просьбе делового еженедельника «Капитал.kz» эксперты представили свое видение этих изменений.

«Прогуляться» по будущей квартире

Рынок недвижимости — как в части взаимодействия игроков с клиентами, так и в части продаж — будет двигаться в онлайн. Это уже ни у кого не вызывает сомнения: именно в этом эксперты видят будущее.

«Консервативная отрасль, наконец, готова принять инновации и применить IT-технологии, которые уже успели зарекомендовать себя в других бизнесах», — говорит Станислав Скляровский, руководитель онлайн-сервиса для выбора квартир Flatfy.kz.

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На вторичном рынке агенты по недвижимости используют онлайн-сервисы организации работы (CRM и подобные системы) и маркетинга, ведь, по мнению спикера, интернет — самый большой источник потенциальных клиентов. Первичный рынок требует еще больше.

«Застройщики активно внедряют технологии дополненной реальности, виртуальных туров. Теперь еще на этапе строительства покупатель может увидеть, как будет выглядеть дом, “прогуляться” по своей будущей квартире, выглянуть из окна», — отмечает он.

Конкурировать глобально

Естественно, рынок локальный недвижимости будет испытывать давление извне, поскольку, как говорит Евгений Вечков, директор компании «Этажи» в Алматы, отдельно взятая страна уже давно не является обособленной единицей.

«Даже если внутри рынок однообразный и вялый, его обязательно “простимулирует” вторжение глобальной Сети: сейчас не нужно находиться в Казахстане, чтобы конкурировать с игроками местного рынка», — поясняет спикер. Это, по его словам, будет очень сильно менять рынок недвижимости.

«Пока система работы местных риелторских агентств почти не жизнеспособна в долгосрочной перспективе», — считает Евгений Вечков. Однако в мире этот бизнес сделал квантовый скачок за последнее время.

«Если использовать правильные стратегии управления, мы можем построить большую современную IT-бизнес-систему», — прогнозирует эксперт.

Также, считает он, риелторские компании будут более тесно сотрудничать с банками и крупными девелоперами, объединяя некоторые свои электронные системы, каналы передачи данных, CRM-системы.

«Конкуренты риелторских агентств в некоторых странах (агрегаторы, банки, девелоперы, государство) уже ушли дальше по пути автоматизации своих услуг, они сокращают себестоимость услуги. И на это невозможно не обращать внимания», — обозначает направление, в котором должны двигаться агентства недвижимости, представитель компании «Этажи».

Приобретение жилья становится технологичным

В эру прогрессивного роста и развития цифровых технологий все технологии, используемые для продажи и покупки недвижимости, направлены на автоматизацию и упрощение всех процессов, связанных с приобретением жилья.

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«Реализация недвижимости через интернет претерпевает изменения. Если раньше на рынке было всего две-три платформы для реализации жилья, то сейчас существует уже немалое количество веб-порталов, способствующих реализации недвижимости в Казахстане, в том числе и наш Баспана.kz», — комментирует Ерлан Абдыкаев, директор департамента проектного управления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

«Для современного клиента важно все это делать не выходя из дома и тратить на это минимум времени. На наш взгляд, перспективно развитие интеграции платформ недвижимости с государственными органами для получения различного рода справок и другой необходимой документации, предоставление возможности следить за всем процессом и т. п. Именно в этом направлении мы развиваем свой портал недвижимости Баспана.kz», — говорит представитель ЖССБК.

Банки изменят формат общения с клиентом

Более технологичным становится и процесс выдачи ипотечных кредитов.

«В будущем у клиента не будет необходимости приходить в банк несколько раз, как это делается сейчас», — таков основной посыл происходящих в этой сфере изменений.

Технологии, по словам Ерлана Абдыкаева, уже проникают на каждый этап взаимодействия банка и клиента. Так, например, консультацию уже можно получить через call-центр, шаг дальше — видеосвязь через интернет. Заявки на кредитование также будут подаваться дистанционно (в ЖССБК, например, второй депозит уже сейчас можно открыть онлайн). На этапе принятия решения о кредитовании банк будет интегрировать и использовать внутренние и внешние источники данных (например, eGov, Первое кредитное бюро), автоматизированные аналитические инструменты в виде скоринга. Выбирать параметры кредита также можно будет онлайн, более того, клиент будет автоматически получать информацию об этапах процесса.

Риелторы «подружатся» с чат-ботами

«Возможно, в недолгосрочной перспективе общение риелторской компании с клиентом станет автоматическим: с помощью роботов, которые делают обзвоны, чат-ботов и, конечно, личного кабинета на сайте компании. В этом пункте хочется особенно отметить: в личном кабинете в идеале клиент сможет сделать все то же самое, что и офлайн, в офисе компании», — отмечает Евгений Вечков.

Станислав Скляровский, также говоря о чат-ботах, онлайн-помощниках, live-видео со строительной площадки и виртуальных турах, добавляет: «В идеале, личное знакомство будет происходить во время подписания пакета документов на финальном этапе сделки в кабинете нотариуса».

Евгений Вечков считает, что наиболее органичными на риелторском рынке будут «плоды интернета»: сайты-агрегаторы, которые заточены на 100% работу в виртуальном пространстве через окошко мобильного приложения.

«Им не нужны реальные офисы для работы с клиентами. Кстати, у многих компаний сейчас нет хорошей мобильной версии сайта — а ведь трафик с мобильных устройств растет с каждым годом. Да и обычные сайты не у всех на высоком уровне. И, конечно, нужно анализировать трафик, с этим тоже не все справляются. Если учитывать мировые тенденции, можно сосредотачиваться только на разработке своих сайтов под мобильные устройства», — заключает спикер.

Технологии будущего и настоящего

Какие технологии будут применяться на казахстанском рынке? Ерлан Абдыкаев отвечает на этот вопрос, приводя в пример Жилстройсбербанк: «Мы планируем использовать видеоконсультации через интернет на своем сайте и через мобильное приложение: так клиенты смогут получить полноценную консультацию не выходя из дома. Также будем развивать альтернативные каналы платежей, в настоящее время заключены договоры с партнерами и банками о приеме платежей, существует возможность внесения платежей как через терминалы, так и через интернет-банкинги БВУ».