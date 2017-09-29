Как новые технологии изменят рынок недвижимости
Новые технологии приходят на «консервативный рынок недвижимости».
Новые технологии приходят на «консервативный рынок недвижимости».
Интеграция различных участников — риелторов, банков, строительных компаний, автоматизация
С покупателями уже общаются с помощью
«Прогуляться» по будущей квартире
Рынок недвижимости — как в части взаимодействия игроков с клиентами, так и в части продаж — будет двигаться в онлайн. Это уже ни у кого не вызывает сомнения: именно в этом эксперты видят будущее.
«Консервативная отрасль, наконец, готова принять инновации и применить
На вторичном рынке агенты по недвижимости используют
«Застройщики активно внедряют технологии дополненной реальности, виртуальных туров. Теперь еще на этапе строительства покупатель может увидеть, как будет выглядеть дом, “прогуляться” по своей будущей квартире, выглянуть из окна», — отмечает он.
Конкурировать глобально
Естественно, рынок локальный недвижимости будет испытывать давление извне, поскольку, как говорит Евгений Вечков, директор компании «Этажи» в Алматы, отдельно взятая страна уже давно не является обособленной единицей.
«Даже если внутри рынок однообразный и вялый, его обязательно “простимулирует” вторжение глобальной Сети: сейчас не нужно находиться в Казахстане, чтобы конкурировать с игроками местного рынка», — поясняет спикер. Это, по его словам, будет очень сильно менять рынок недвижимости.
«Пока система работы местных риелторских агентств почти не жизнеспособна в долгосрочной перспективе», — считает Евгений Вечков. Однако в мире этот бизнес сделал квантовый скачок за последнее время.
«Если использовать правильные стратегии управления, мы можем построить большую современную IT-бизнес-систему», — прогнозирует эксперт.
Также, считает он, риелторские компании будут более тесно сотрудничать с банками и крупными девелоперами, объединяя некоторые свои электронные системы, каналы передачи данных,
«Конкуренты риелторских агентств в некоторых странах (агрегаторы, банки, девелоперы, государство) уже ушли дальше по пути автоматизации своих услуг, они сокращают себестоимость услуги. И на это невозможно не обращать внимания», — обозначает направление, в котором должны двигаться агентства недвижимости, представитель компании «Этажи».
Приобретение жилья становится технологичным
В эру прогрессивного роста и развития цифровых технологий все технологии, используемые для продажи и покупки недвижимости, направлены на автоматизацию и упрощение всех процессов, связанных с приобретением жилья.
«Реализация недвижимости через интернет претерпевает изменения. Если раньше на рынке было всего
«Для современного клиента важно все это делать не выходя из дома и тратить на это минимум времени. На наш взгляд, перспективно развитие интеграции платформ недвижимости с государственными органами для получения различного рода справок и другой необходимой документации, предоставление возможности следить за всем процессом
Банки изменят формат общения с клиентом
Более технологичным становится и процесс выдачи ипотечных кредитов.
«В будущем у клиента не будет необходимости приходить в банк несколько раз, как это делается сейчас», — таков основной посыл происходящих в этой сфере изменений.
Технологии, по словам Ерлана Абдыкаева, уже проникают на каждый этап взаимодействия банка и клиента. Так, например, консультацию уже можно получить через
Риелторы «подружатся» с
«Возможно, в недолгосрочной перспективе общение риелторской компании с клиентом станет автоматическим: с помощью роботов, которые делают обзвоны,
Станислав Скляровский, также говоря о
Евгений Вечков считает, что наиболее органичными на риелторском рынке будут «плоды интернета»:
«Им не нужны реальные офисы для работы с клиентами. Кстати, у многих компаний сейчас нет хорошей мобильной версии сайта — а ведь трафик с мобильных устройств растет с каждым годом. Да и обычные сайты не у всех на высоком уровне. И, конечно, нужно анализировать трафик, с этим тоже не все справляются. Если учитывать мировые тенденции, можно сосредотачиваться только на разработке своих сайтов под мобильные устройства», — заключает спикер.
Технологии будущего и настоящего
Какие технологии будут применяться на казахстанском рынке? Ерлан Абдыкаев отвечает на этот вопрос, приводя в пример Жилстройсбербанк: «Мы планируем использовать видеоконсультации через интернет на своем сайте и через мобильное приложение: так клиенты смогут получить полноценную консультацию не выходя из дома. Также будем развивать альтернативные каналы платежей, в настоящее время заключены договоры с партнерами и банками о приеме платежей, существует возможность внесения платежей как через терминалы, так и через
Кроме того, ЖССБК расширяет сеть партнеров по приему платежей. В будущем планирует принимать платежи с баланса мобильного оператора, будет улучшать и модернизировать