Работодатели задолжали сотрудникам 76 млн рублей в Новосибирской области

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Специалисты подсчитали, что к 1 сентября текущего года общая сумма задолженности по заработной плате по области составляет 76,3 млн. рублей.

«Средняя задолженность на одного человека 53023 рубля. При этом, своевременно не получили оплату 1,4 тысячи сотрудников», — сообщили в специалисты «Новосибирскстат».

Огромную долю в этом долге составляет невыплаченая плата уволенным в 2016 году и ранее. Эта сумма колеблется около 16,4 млн.руб.

Основные организации, которые не платят за работу: ООО «МСУ-78» («Строительство»), ОАО «ЛДСК» («Обрабатывающие производства»), ПОУ «БАРАБИНСКАЯ ТШ ДОСААФ РОССИИ» («Образование»). Именно их долги оставляют почти 90% от общей суммы задолженности.