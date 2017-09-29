Задолженность по зарплате снизилась на 63% в Иркутской области с начала года

Источник: IrkutskMedia.ru

Задолженность по заработной плате в Иркутской области с начала 2017 года сократилась на 63,6%. По сравнению с прошлым месяцем на 25,8 млн рублей сократились суммы долгов. Об этом было заявлено на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд накануне, 28 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

На заседании было подчеркнуто, что 83,7% задолженности приходится на организации, находящиеся в конкурсном производстве, 16,3% задолженности на работающие организации. По данным Иркутскстата, задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.

«Среди муниципальных образований Иркутской области наибольшая задолженность по оплате труда — 61,1% сформирована в Усть-Илимске, на втором месте по задолженности Черемхово, на третьем месте Иркутск», — говорится в сообщении.

На заседании была рассмотрена ситуация в организациях Иркутска и Ангарска, имеющих наибольшую задолженность по заработной плате.

По результатам совместных мероприятий правительства Иркутской области и контрольных органов с начала 2017 года на предприятиях региона погашена задолженность по заработной плате на сумму в размере 87,1 млн рублей перед 2052 работниками.