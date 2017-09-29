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07:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители двух районов Уфы на пять дней останутся без холодной воды

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы на несколько дней останутся без холодного водоснабжения.

В период со 2 по 8 октября МУП «Уфаводоканал» запланировал проведение работ, связанных с отключением холодной воды у потребителей.

Орджоникидзевский район:

— с 10:00 3 октября до 9:00 4 октября: Юбилейная, 2/1, 4/1, 8, 10, 19, 19а, 16/1, 27, 21, 4, 19/1, ½, 18, 5/1; Грибоедова, 4, 2, 2/1; Строительная, 1, 1/3, 3, 3а, 16; Балтийская, 1; Федоровская, 3, 6/1, 1, 6, 12а, 9/1, 16е, 3/2, 5/1, 16, 16/5;.

— с 10:00 до 23:00 4 октября: Кольцевая, 183, 185, 185/1, 191; Суворова, 77, 79, 55а, 35, 55, 70, 72, 88; Коммунаров, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 59/1, 60, 62, 67, 69, 69/1, 69/2; Борисоглебская, 21/1, 25, 27, 29; Б. Хмельницкого, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 88, 88/1, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131; Ломоносова, 42; Тургенева, 5; Вологодская, 52, 54, 54/1, 56, 58, 64, 66, 68, 77;.

— с 10:00 до 24:00 5 октября: Б. Хмельницкого, 57, 59, 60, 60/1, 62, 64, 65, 55/1.

Калининский район:

— с 10:00 3 октября до 9:00 4 октября: Интернациональная, 149, 153, 155, 159, 161, 157, 151/1; Вострецова, 9/3; — с 10:00 до 24:00 5 октября: Кольцевая, 168/1, 170, 172, 174, 180, 79, 181, 187, 189.

С полным списком домов можно ознакомится на сайте водоканала.

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