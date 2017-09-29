Специалисты объяснили появление «пьяной» дороги на Ленинградской площади
Накануне омичи выложили в соцсети фото с волнистой дорожной разметкой.
Накануне омичи выложили в соцсети фото с волнистой дорожной разметкой.
Специалисты объяснили появление «пьяной» дороги на Ленинградской площади. Как сообщает «НГС. Новости» причина в том, что ремонт этой магистрали давно не делали.
Накануне, 28 сентября, омичи в группе «Типичный Омск» в «ВКонтакте» опубликовали фото, на котором видно, что пластиковая разметка на дороге в районе остановки «Жемчужина» пошла волной. Омичи подписали фото: «Дорога, ты пьяна — иди домой».
В комментариях пользователи посмеялись над разметкой и добавили, что глубокие колеи
«В этом году мы уже вряд ли
Отметим, что по плану программы «Безопасные и качественные дороги» улицу Масленникова планируют полностью отремонтировать в 2019 году.