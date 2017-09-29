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07:38 (мск), источник: АиФ Омск

Специалисты объяснили появление «пьяной» дороги на Ленинградской площади

Накануне омичи выложили в соцсети фото с волнистой дорожной разметкой.

Специалисты объяснили появление «пьяной» дороги на Ленинградской площади. Как сообщает «НГС. Новости» причина в том, что ремонт этой магистрали давно не делали.

Накануне, 28 сентября, омичи в группе «Типичный Омск» в «ВКонтакте» опубликовали фото, на котором видно, что пластиковая разметка на дороге в районе остановки «Жемчужина» пошла волной. Омичи подписали фото: «Дорога, ты пьяна — иди домой».

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях пользователи посмеялись над разметкой и добавили, что глубокие колеи из-за сильной загруженности улицы Масленникова образовались давно. Последний раз асфальт на этом участке дороги укладывали более десяти лет назад, а потом проводился лиш ямочный ремонт.

«В этом году мы уже вряд ли что-то сможем сделать. Вообще в таких случаях мы фрезеруем участок. На следующий год срежем », — пообещал «НГС. Омск» замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Евгений Алесюк.

Отметим, что по плану программы «Безопасные и качественные дороги» улицу Масленникова планируют полностью отремонтировать в 2019 году.

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