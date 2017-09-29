Дело на миллиард: Нефтяная компания предъявила иск к Казахстану

Источник: Zakon.kz

27 сентября 2017 года Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Париже было вынесено арбитражное решение по делу между ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» и Республикой Казахстан. Сумма спора составляла более 1 миллиарда долларов США, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Министерства юстиции РК.

Арбитраж частично удовлетворил требования «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани». Министерству юстиции, совместно с консультантами, удалось добиться снижения общей суммы выплаты до 39,2 млн. долларов или 4% от первоначальных исковых требований.

Следует отметить, что это уже вторая попытка компании ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» отсудить денежные средства у Республики Казахстан. Первая попытка была предпринята в 2008 году, тогда сумма исковых требований достигла 2 миллиардов долларов. В 2012 году было вынесено арбитражное решение в пользу Казахстана 5 июня 2013 года ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» повторно подало исковое заявление в МЦУИС, включив в качестве истца гражданина США Девинчи Салах Хурани. В этот раз общая сумма исковых требований составила более 1 миллиарда долларов США. Республика доказала, что большая часть требований истцов является безосновательной.