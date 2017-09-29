Две трети бюджетников в Сибири переведены на зарплатные карты «Мир»

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Две трети работников бюджетной сферы в регионах Сибирского федерального округа (СФО) уже получают зарплату на карты «Мир», остальных планируются перевести на новую платежную систему до конца 2017 года, сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания с представителями регионов.

«Многие [регионы] информируют нас, что перевод бюджетников на зарплатные карты “Мир” будет завершен до конца 2017 года. В целом в регионах Сибири две трети работников бюджетной сферы зарплатные карты “Мир” уже получили», — сказал полпред.

Он добавил, что лидерами в этой сфере являются Республика Алтай и Алтайский край, среди отстающих — Красноярский и Забайкальский края, Томская область и Республика Тыва.

Меняйло добавил, что к приему новых карт готовы все банкоматы и платежные терминалы в округе. И. о. начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева уточнила, что речь идет о 127 тыс. устройств.

«В настоящий момент банками выпущено около 2 млн карт, хотя планировалось вдвое меньше — 1 млн 100. То есть идем с опережением», — сказала Асаралиева, добавив, что выдача их в ряде регионов происходит с отставанием от графика.