Экс-директор омского аэропорта Титарев раскрыл, почему никак не достроят «Омск-Федоровку»

Бывший генеральный директор омского аэропорта Виктор Титарев высказал свое мнение по поводу недавней информации об успешных переговорах по «Омск-Федоровки».

Напомним, что сообщалось — губернатор Виктор Назаров договорился с неким инвестором о достройке аэропорта. Также планируется объявить конкурс среди компаний, пожелавших вложиться в проект. Ранее о своем желании вложить 9 миллиардов заявлял холдинг «Новапорт».

Бывший топ-менеджер уверен, что помимо солидного инвестора, нужно еще и софинансирование области.

Виктор Титарев, экс-гендиректор компании «Омский аэропорт»:

— Для того, чтобы проект был реализован, одного желания инвесторов мало. Нужно как минимум желание области. А вот с этим как раз проблема. Нет, разговоров много, даже договоры на консалтинг подписываются. Но ни одного реального шага по направлению к реализации проекта Омская область, к сожалению, не сделала.

Хочу напомнить, что несколько лет назад область заказала очередную разработку бизнес-плана по Фёдоровке ВЭБу, который работу выполнил. Но областные власти не сделали ни одного движения, чтобы перераспределить средства с «Омск-Центрального» на «Омск-Фёдоровку». Когда инвестор переходит к практическим действиям и просит хотя бы написать письмо в Минтранс РФ, то не происходит ничего. И я не сомневаюсь, что так будет и далее продолжаться (Цитата «Новый Омск»).