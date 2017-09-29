Экс-директор омского аэропорта Титарев раскрыл, почему никак не достроят «Омск-Федоровку»

Бывший генеральный директор омского аэропорта Виктор Титарев высказал свое мнение по поводу недавней информации об успешных переговорах по «Омск-Федоровки».
Напомним, что сообщалось — губернатор Виктор Назаров договорился с неким инвестором о достройке аэропорта. Также планируется объявить конкурс среди компаний, пожелавших вложиться в проект. Ранее о своем желании вложить 9 миллиардов заявлял холдинг «Новапорт».
Бывший
Виктор Титарев,
— Для того, чтобы проект был реализован, одного желания инвесторов мало. Нужно как минимум желание области. А вот с этим как раз проблема. Нет, разговоров много, даже договоры на консалтинг подписываются. Но ни одного реального шага по направлению к реализации проекта Омская область, к сожалению, не сделала.
Хочу напомнить, что несколько лет назад область заказала очередную разработку
Отметим, что уже возведенные объекты на территории «Омск-Федоровки» продолжают ветшать.