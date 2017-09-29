Прокуратура накажет золотодобытчиков за загрязнение реки в Партизанском районе

Предприятие по добыче россыпного золота сливало в реку Мина отходы. Росприроднадзор рассматривает сейчас возбужденные дела об административных правонарушениях, сообщили в краевой прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проверили работу ООО «Новые горные технологии», которое добывает золото в долине реки Мина в Партизанском районе Красноярского края. Выяснилось, что лицензия на пользование недрами у коммерческой организации есть, но разрешительные документы на сброс сточных вод в реку отсутствуют. При проверке оказалось, что концентрация взвешенных веществ в реке превышала предельную в 103 раза.