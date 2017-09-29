На отсутствие тепла в квартирах омичи могут пожаловаться в Минстрой

Об этом сообщили в региональном Минстрое. При отсутствии отопления в жилых помещениях, а также неудовлетворительной работе систем горожане могут пожаловаться по телефону диспетчерской службы 23−24−87.

Дмитрий Шикалов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Диспетчерская служба принимает звонки в круглосуточном режиме. При поступлении жалоб операторы «горячей линии» связываются со специалистами, чтобы кратчайшие сроки решить проблемные вопросы или устранить аварийную ситуацию.

По данным на 28 сентября, тепло должно поступать во все квартиры и дома города. Факторы, сдерживающие теплоснабжение со стороны ресурсоснабжающей организации, отсутствуют. Жилые дома готовы к приёму тепловой энергии.