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07:44 (мск), источник: Om1.ru

На отсутствие тепла в квартирах омичи могут пожаловаться в Минстрой

Для омичей начала работу «горячая линия» по вопросам подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения.

Об этом сообщили в региональном Минстрое. При отсутствии отопления в жилых помещениях, а также неудовлетворительной работе систем горожане могут пожаловаться по телефону диспетчерской службы 23−24−87.

Дмитрий Шикалов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Диспетчерская служба принимает звонки в круглосуточном режиме. При поступлении жалоб операторы «горячей линии» связываются со специалистами, чтобы кратчайшие сроки решить проблемные вопросы или устранить аварийную ситуацию.

По данным на 28 сентября, тепло должно поступать во все квартиры и дома города. Факторы, сдерживающие теплоснабжение со стороны ресурсоснабжающей организации, отсутствуют. Жилые дома готовы к приёму тепловой энергии.

Также, при возникновении вопросов по качеству отопления в квартирах омичи могут обратиться в свою управляющую компанию, аварийно-диспетчерскую службу Администрации города Омска по телефону 78−78−78 или диспетчерскую службу СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС» по телефону 40−06−91.

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