В октябре проект бюджета Башкирии выставят на публичные слушания. Документ внесен в Госсобрание
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Госсобрание Башкирии внесен проект бюджета региона на 2018 год, сообщили в
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Госсобрание Башкирии внесен проект бюджета региона на 2018 год, сообщили в
«Окончательное решение о региональном бюджете на предстоящий год планируется принять в декабре, однако до этого времени предстоит масштабная работа, в процессе которой в законопроект наверняка будут внесены изменения, скорректируются его основные параметры как по доходам, так и по расходам. Однозначно пока можно утверждать лишь то, что бюджет республики, как и в предыдущие годы, будет социально ориентированным, то есть нацеленным на защиту интересов наших граждан, на максимальное выполнение государством своих социальных обязательств», — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
В октябре будут организованы публичные слушания по проекту бюджета. Они пройдут впервые.
«Очень надеемся, что население Башкортостана не окажется равнодушным к судьбе республиканской казны. Ведь эти деньги принадлежат всем жителям республики. В ходе публичных слушаний мы ждем ценных предложений от граждан не только по расходной, но и по доходной части бюджета. Региону необходимы новые источники доходов, это позволит направить больше средств на развитие. И здесь ценны будут все рациональные предложения. Принять участие в публичных слушаниях смогут все желающие», — пояснил спикер регионального парламента.