В октябре проект бюджета Башкирии выставят на публичные слушания. Документ внесен в Госсобрание

«Окончательное решение о региональном бюджете на предстоящий год планируется принять в декабре, однако до этого времени предстоит масштабная работа, в процессе которой в законопроект наверняка будут внесены изменения, скорректируются его основные параметры как по доходам, так и по расходам. Однозначно пока можно утверждать лишь то, что бюджет республики, как и в предыдущие годы, будет социально ориентированным, то есть нацеленным на защиту интересов наших граждан, на максимальное выполнение государством своих социальных обязательств», — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.