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08:17 (мск), источник: Вести Приморье

Госдолг Приморского края снизился почти в два раза

Государственный долг Приморья за последние четыре года сократился почти в два раза и сейчас составляет 4,98 миллиарда рублей. В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки. Об этом доложили Губернатору Владимиру Миклушевскому в ходе рабочего совещания по вопросам финансов.

Источник: Reuters

Директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева доложила, что ситуация в Приморье с государственным долгом существенно улучшилась и позитивная динамика наблюдается последние несколько лет.

«По состоянию на текущую дату государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда — бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет нам сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления», — подчеркнула руководитель ведомства.

Отмечено также, что за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам. Так в 2014 году данный показатель составлял 16,7%, а сегодня — 7,4%.

Напомним, на этой неделе Владимир Миклушевский принял участие в работе заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в Москве. В ходе мероприятия обсуждались объемы и принципы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам в 2018 году, прогнозные основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год и другие вопросы.

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