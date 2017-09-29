Госдолг Приморского края снизился почти в два раза

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Директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева доложила, что ситуация в Приморье с государственным долгом существенно улучшилась и позитивная динамика наблюдается последние несколько лет.

«По состоянию на текущую дату государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда — бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет нам сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления», — подчеркнула руководитель ведомства.

Отмечено также, что за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам. Так в 2014 году данный показатель составлял 16,7%, а сегодня — 7,4%.