С администрации детского лагеря «Сокол» сняли все обвинения

Напомним, деятельность лагеря была приостановлена после обнаружения у отдыхающих детей энтеровирусной инфекции. Это произошло в начале 4-го сезона.



Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. На основании этого санитарные врачи подали иск в суд на дирекцию «Сокола». Сейчас судья вынес решение — приостановление деятельности лагеря «Сокол» отменить.





