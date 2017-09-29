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08:13 (мск), источник: Вести - Красноярск

С администрации детского лагеря «Сокол» сняли все обвинения

В Ачинске завершились судебные тяжбы по вопросу закрытия детского оздоровительного лагеря «Сокол» — все обвинения с администрации учреждения сняты.

Источник: Вести - Красноярск

Напомним, деятельность лагеря была приостановлена после обнаружения у отдыхающих детей энтеровирусной инфекции. Это произошло в начале 4-го сезона.

Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. На основании этого санитарные врачи подали иск в суд на дирекцию «Сокола». Сейчас судья вынес решение — приостановление деятельности лагеря «Сокол» отменить.


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