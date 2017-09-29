С администрации детского лагеря «Сокол» сняли все обвинения
В Ачинске завершились судебные тяжбы по вопросу закрытия детского оздоровительного лагеря «Сокол» — все обвинения с администрации учреждения сняты.
В Ачинске завершились судебные тяжбы по вопросу закрытия детского оздоровительного лагеря «Сокол» — все обвинения с администрации учреждения сняты.
Напомним, деятельность лагеря была приостановлена после обнаружения у отдыхающих детей энтеровирусной инфекции. Это произошло в начале 4-го сезона.
Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура выявили ряд нарушений