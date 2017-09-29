Застройщик «Счастья» в Хабаровске: Я словно попал в страшную сцену из голливудского фильма

Источник: Губерния онлайн

Застройщику торгового центра «Счастье» в Хабаровске суд снова не разрешил «разморозить» объект. Глава строительной компании «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко рассказал корреспонденту портала «Губерния», что ситуация напоминает ему сцену из фильма, где жители города бесконечно судились друг с другом. Собеседник уточнил, что о сносе недостроенного торгового центра речи пока не идет — этот вопрос суд рассмотрит отдельно.

Напомним, судебные тяжбы, связанные торговым центром «Счастье» на площади Серышева, идут с марта 2015 года. Краевое управление ФСИН требовало признать объект самостроем и обязать застройщика снести его за свой счет. Позже в дело вмешалось и Росимущество: оно добивалось признания градостроительного плана на выделенный участок недействительным и аннулирования разрешения на строительство. Суд первой инстанции эти требования удовлетворил.

На этой неделе Пятый апелляционный арбитражный суд во Владивостоке оставил решение суда предыдущей инстанции без изменения — торговый центр «Счастье» построен незаконно. Сейчас гендиректор компании «УИП» ждет копию решения для того, чтобы разработать стратегию дальнейшей защиты своих интересов.

По словам Константина Юрченко, из-за постоянных тяжб он чувствует себя персонажем голливудской картины.

«Помните фильм “Трасса 60”? Там была сцена: герой попал в город, где живут одни юристы, и все, чем они занимаются — подают друг на друга в суд. Вот я словно этот персонаж. “Заморозка” строительства произошла не по нашей вине — мы пришли в администрацию, получили документы на строительство и приступили к работе. Когда до окончания стройки оставалось всего четыре месяца, выяснилось, что разрешение администрации выдано незаконно. Теперь мы будем отстаивать свои права в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Сейчас мы разрабатываем стратегию защиты и намерены завершить начатый проект», — рассказал генеральный директор «УИП».

Собеседник добавил, что вопрос о сносе недостроенного здания пока не стоит.

«В разгаре судебных споров УФСИН подало иск на снос, но говорить об этом рано — рассмотрение иска было отложено. Пока мы не решим проблему с администрацией, которая выдала документы с нарушениями, и не разберемся с претензиями управления Росимущества, говорить о дальнейшем развитии событий неконструктивно», — сказал Констанин Юрченко.