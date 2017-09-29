Тепло пришло в 86 процентов домов Среднего Урала

По данным министерства энергетики и ЖКХ, к утру 29 сентября в регионе отапливается 71,5 млн квадратных метров жилья и 5729 учреждений социальной сферы.

Как сообщает департамент информполитики губернатора региона, завершающий этап подключений начался в Екатеринбурге.

За истекшие сутки количество отапливаемых домов в городе увеличилось на 16%, объектов социального назначения — на 10%. В общей сложности теплом в столице Урала обеспечено 70% жилья и 87% соцкультбыта.

К системам теплоснабжения подключено 165 школ (94%), 402 детских сада (92%), 154 учреждения здравоохранения (93%), 56 из 100 учреждений культуры, все интернаты и 97 прочих объектов социального назначения (78%).

В Восточном управленческом округе подключено 99,6% жилфонда и 100% соцсферы. В Западном — теплом обеспечено 93% населения и 98% учреждений соцкультбыта. В Горнозаводском округе отапливается 99,6% жилфонда и 99,7% социальной сферы. В Северном -тепло включено у 99,9% населения и в 99,8% учреждений социального назначения. В Южном — подача теплоснабжения начата в 96,7% домов и 97% объектов соцкультбыта.