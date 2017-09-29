В Башкирии цены на важнейшие лекарственные препараты сохраняют стабильность

Уровень торговой наценки в аптечной сети Башкортостана в августе составил 24,5% к ценам производителей и повысился по сравнению с прошлым годом менее чем на один процент. Эти данные были озвучены на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина.

Вопрос цены и доступности лекарств в розничной сети, в лечебных учреждениях региона — на особом контроле главного федерального инспектора.

«Мы почему эту тему сегодня поднимаем? Потому что это — жизнь и здоровье людей. И вопросы обеспеченности препаратами не должны зависеть от каких-либо текущих процессов», — подчеркнул Михаил Закомалдин.