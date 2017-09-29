Узбекские товары официально представят на Amazon

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Международная внешнеторговая компания «Узтрейд» и американская корпорация Amazon подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам председателя правления компании «Узтрейд» Шарофа Рахманова, узбекская сторона прекрасно понимает все преимущества электронной коммерции, особенно в условиях огромного расстояния между двумя странами.

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«Для развития этого направления мы уже подписали соглашение с американской корпорацией Amazon. Складские помещения нашего торгового дома в Нью-Йорке сейчас полностью отданы под продукцию узбекских предпринимателей и предприятий, мы выставляем ее на электронную торговую площадку. Будущее за развитием е-коммерции, поэтому мы стремительно осваиваем это направление», — отметил Рахманов.

При этом главная задача этого торгового дома, считает министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев, обеспечение продвижения продукции малого бизнеса и частного предпринимательства на американский рынок.

«В ходе визита президента Узбекистана в США были подписаны контракты на поставку продукции субъектов малого бизнеса более чем на 20 миллионов долларов. Это достаточно существенная цифра для малого бизнеса. Интерес к нашим товарам на американском рынке есть, даже несмотря на очень большие расстояния и достаточно серьезные транспортные затраты. Узбекская продукция может быть конкурентоспособной и будет такой на рынке США. Поэтому мы создали торговый дом в самом центре Нью-Йорка, на Манхеттене. Он открыт для всех представителей нашего бизнеса», — отметил министр.