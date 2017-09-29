Узбекские товары официально представят на Amazon
Узбекские товары будут выставлены на электронной торговой площадке.
Узбекские товары будут выставлены на электронной торговой площадке.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Международная внешнеторговая компания «Узтрейд» и американская корпорация Amazon подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам председателя правления компании «Узтрейд» Шарофа Рахманова, узбекская сторона прекрасно понимает все преимущества электронной коммерции, особенно в условиях огромного расстояния между двумя странами.
«Для развития этого направления мы уже подписали соглашение с американской корпорацией Amazon. Складские помещения нашего торгового дома в
При этом главная задача этого торгового дома, считает министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев, обеспечение продвижения продукции малого бизнеса и частного предпринимательства на американский рынок.
«В ходе визита президента Узбекистана в США были подписаны контракты на поставку продукции субъектов малого бизнеса более чем на 20 миллионов долларов. Это достаточно существенная цифра для малого бизнеса. Интерес к нашим товарам на американском рынке есть, даже несмотря на очень большие расстояния и достаточно серьезные транспортные затраты. Узбекская продукция может быть конкурентоспособной и будет такой на рынке США. Поэтому мы создали торговый дом в самом центре
Компания Amazon сегодня рассматривает несколько вариантов сотрудничества с Узбекистаном. Так, например, ее «дочка» Amazon Web Services может заняться строительством датацентров с использованием солнечных панелей на территории республики, а также предоставлять