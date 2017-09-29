Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
10 причин кашля не от простуды
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
18Ребятам о зайчатах
08:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Недосыпание работников дорого обходится компаниям

Работодатели в России условно переплачивают 190 млрд руб. в месяц зарплаты из-за снижения эффективности своих невыспавшихся сотрудников, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Речь идет о потенциальном размере переплат, которые работодатели вынуждены совершать за неэффективно потраченное рабочее время своих плохо отдохнувших работников.

Источник: Reuters

Для подсчета потерь опрошенные оценивали свою работоспособность в дни, когда они не высыпаются, по шкале от 0 до 100%, и средний показатель составил 80%. В основном участники опроса оценивали свою работоспособность от 60% до 80% (38% ответивших) и от 80% до 100% (36% ответивших). Для подсчета денежного выражения снижения эффективности труда эксперты использовали данные Росстата о числе работающих и о средней зарплате в РФ.

В результате опроса выяснилось, что в среднем работники не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю.

О факте недосыпания в рабочие дни сообщили 51% опрошенных. Каждый четвертый из них (26%) сказал, что не высыпается пять дней в неделю, а каждый пятый (20%) — два дня в неделю.

Читайте также
Ученые назвали главную пользу недосыпания

Основная причина недосыпания — просмотр ТВ-передач, компьютерные игры или чтение книг допоздна. Второе место занимает сверхурочная работа — эту причину указали 30% недосыпающих. Еще 23% опрошенных объясняют недосыпание возрастом и проблемами со здоровьем. 15% сообщили, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в семье.

Посторонний шум беспокоит 11%. Не высыпаются из-за развлечений вне дома 8%. Еще 4% указали, что спать им мешает храп супруга. Чаще высыпаются самозанятые граждане (56% от соответствующей профессиональной группы), рабочие (55%) и руководители высшего звена (54%). Меньше всего времени на отдых у военнослужащих и квалифицированных специалистов (по 56% от своей группы).

Результаты исследования демонстрируют сохраняющуюся высокую загруженность работающих граждан, отмечают эксперты. По словам Людмилы Спиридоновой, руководителя направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ, россияне мало спят из-за сверхурочной работы, а также из-за желания переключиться после напряженного трудового дня на другой вид деятельности.

Дарья Николаева

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Российскому миллиардеру запретили приближаться к дворцу князя Монако
«Есть люди в Москве, которые на ходу бреют зайцев»
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Политологи предрекли новые губернаторские отставки
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь