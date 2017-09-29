Недосыпание работников дорого обходится компаниям
Работодатели в России условно переплачивают 190 млрд руб. в месяц зарплаты
Работодатели в России условно переплачивают 190 млрд руб. в месяц зарплаты
Для подсчета потерь опрошенные оценивали свою работоспособность в дни, когда они не высыпаются, по шкале от 0 до 100%, и средний показатель составил 80%. В основном участники опроса оценивали свою работоспособность от 60% до 80% (38% ответивших) и от 80% до 100% (36% ответивших). Для подсчета денежного выражения снижения эффективности труда эксперты использовали данные Росстата о числе работающих и о средней зарплате в РФ.
О факте недосыпания в рабочие дни сообщили 51% опрошенных. Каждый четвертый из них (26%) сказал, что не высыпается пять дней в неделю, а каждый пятый (20%) — два дня в неделю.
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Дарья Николаева