Самиздательский дом

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За пять лет мировой рынок самиздата в количественном измерении вырос в пять раз. Такие сервисы уже обгоняют традиционные издательства по числу наименований и совокупному доходу авторов и сокращают отрыв по объему продаж. В России доходы этого сегмента тоже растут, но составить серьезную конкуренцию традиционным издательствам он пока не может.

Бестселлеры из интернета

Число вышедших во всем мире по модели самиздата книг выросло в пять раз за последние пять лет, подсчитали в крупнейшем российском издательском холдинге «Эксмо-АСТ».

Оценка мирового рынка самиздата в деньгах достигла $1,25 млрд в год. В США доля самиздата в деньгах составляет около 40%, а с учетом импринтов Amazon, публикующего самых успешных авторов самиздата, — более 50%, уточняет соучредитель российского самиздат-сервиса Ridero Александр Касьяненко.



Этот рынок отличается жанрово: на нем преобладают романтика, фантастика и детективы. Так, в 2016 году на самиздат пришлось более 70% всего рынка романтических произведений в мире, отмечают в Ridero. На российском рынке романтика тоже преобладает, но вот объем продаж и мотивация авторов пока сильно отличаются.

Конечной целью большинства российских авторов по-прежнему остается работа с крупным издателем. Поэтому, достигнув заметного уровня продаж, писатель, как правило, перестает публиковаться самостоятельно.

В ближайшей перспективе рынок самиздата в России (без учета импринтов) достигнет 6−10% рынка электронных книг, а импринты крупных и известных нишевых издателей могут составить еще 10−15% рынка, полагает господин Касьяненко. Есть и более обнадеживающая для самиздатовских авторов тенденция. «С уверенностью можно сказать, что подавляющее большинство бестселлеров уже близкого будущего будет происходить из самиздата», — уверен эксперт.

В России несколько авторов, вначале издававшихся самостоятельно, уже выпустили бестселлеры — но сделали это с поддержкой издательств. В «Эксмо-АСТ» среди таких примеров называют писательниц с англоязычными псевдонимами Эли Фрей и Кристину Старк: они начинали с того, что публиковали свои книги в социальной сети «ВКонтакте» и самостоятельно развивали там свои группы.

Когда их книги решило издать АСТ, в группах было примерно по 3 тыс. подписчиков, сейчас их около 27 тыс. и 22 тыс. соответственно. Суммарный тираж первой книги Эли Фрей «Мой лучший враг» достиг 35 тыс. экземпляров, регулярно выходят дополнительные тиражи; суммарный тираж первой книги Кристины Старк «Крылья» составил 20 тыс. экземпляров.

Еще один пример — книга Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»: в электронном виде у нее около 5 млн скачиваний, в бумажном вышло 130 тыс. экземпляров. Именно интернет стал катализатором взрывного роста самиздата: затраты на производство и дистрибуцию электронных книг ничтожно малы по сравнению с бумажными, в онлайне авторам проще всего самостоятельно продвигать свои книги.

Для авторов часто может оказаться выгоднее издавать книги самостоятельно из-за небольших роялти от традиционных издательств, отмечает представитель интернет-компании uCoz.

Несколько лет назад uCoz решила выпустить собственную книгу, бумажные тиражи переиздавались три раза, но доходы от них оказались ниже, чем от электронной версии, которую uCoz выпустила самостоятельно. Соотношение оказалось примерно один к трем, притом что электронных книг было продано меньше.

Авторы могут финансировать книгу и с помощью краудфандинга, чему уже есть несколько успешных примеров. Так, в августе журналист и блогер Татьяна Никонова запустила проект на Planeta.ru, сейчас у нее собрано 1,4 млн руб. и есть предложения от восьми издательств для выпуска на бумаге. Платформы краудфандинга могут собрать деньги через различные платежные системы, они же выступают налоговым агентом, дают структурированные и прозрачные данные по сбору, помогают продвигать свой проект, говорит Татьяна Никонова.

Модель «длинного хвоста»

Точного исследования рынка самиздата в России до сих пор никто не проводил. Как считают его участники, объем продаж на нем может варьироваться от 10 млн до 100 млн руб. в год.

Скорее всего, ближе к реальности именно нижняя граница, считают в «Эксмо-АСТ». Крупнейшим сервисом для создания и продажи самиздата участники рынка называют основанный в 2013 году Ridero. Инвестиции в него пока не окупились, признает Александр Касьяненко, не раскрывая их объема. Выручка сервиса в 2016 году составила €665 тыс. (около 49,4 млн руб. по средневзвешенному курсу), но оборот быстро растет — в первом полугодии 2017 года он увеличился в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года. Всего за три года через Ridero опубликовано 22,8 тыс. наименований книг, причем далеко не все из них российские: доля иностранных пользователей достигает 17,9% от общей базы.

Сейчас сервис сотрудничает с пятью типографиями, своих мощностей у Ridero нет. В компании работают с независимыми московскими производствами, а не с гигантами рынка, потому что последние, как считают в Ridero, часто не гарантируют нужный срок и качество. «Ни для одной из типографий, с которыми мы работаем, мы не единственный заказчик, но в некоторых занимаем значимую долю производства», — отмечают в компании. В структуре выручки сервиса почти половина — 45% — приходится на печать тиражей под заказ и только 22% — на продажи электронных и бумажных книг в интернет-магазинах. Бумажные заметно уступают: на них приходится 26% выручки, остальное — на электронные.

Ridero работает по модели freemium, то есть основные возможности сервиса, включая создание макета, конвертацию в различные форматы электронных книг и дистрибуцию, авторы могут использовать бесплатно. Зарабатывает же компания на дополнительных услугах: печати тиражей, корректуре, дизайне обложки, иллюстрациях, записи аудиокниг. Таким образом, средний чек от одного заказа в Ridero достигает €60 (около 4,1 тыс. руб.).

Сервис работает с авторами по неисключительной лицензии, то есть они в любой момент могут начать сотрудничать с другими издательствами. Комиссию Ridero берет также не с авторов, а с исполнителей, поскольку обеспечивает их заказами и экономит время, например, передавая в типографии готовые для печати файлы, не требующие дополнительной предпечатной подготовки.

Наконец, Ridero оставляет себе около 20% с выручки от продаж книги, которую перечисляют авторам магазины. «Это классическая модель “длинного хвоста”, когда компания получает доход от продажи большого количества товаров, каждый из которых продается понемногу, в большом количестве узких ниш», — рассуждает Александр Касьяненко.

Правда, у большинства авторов продажи практически нулевые.

Получается, что и говорить о средних доходах на этом рынке некорректно. Но появляются и успешные пользователи: максимальный доход составил 898,9 тыс. руб., которые автор заработал в течение девяти месяцев.

По состоянию на август 2017 года среднее количество продаж за месяц у авторов из первой сотни бестселлеров Ridero составило всего лишь 128 экземпляров. Средние отчисления по продажам этим авторам достигли 6,3 тыс. руб., максимальные — 59,4 тыс. руб. Максимальное количество продаж одной книги за месяц достигло 1 тыс. экземпляров, за всю историю сервиса — 7,7 тыс. экземпляров за полтора года.

Как заработать на авторе

Несмотря на невысокие показатели продаж, рынком самиздата уже заинтересовался не только Amazon, но и серьезные отечественные издатели. В 2016 году в этот сегмент вышел крупнейший в России магазин электронных книг «ЛитРес», среди акционеров которого «Эксмо-АСТ» и интернет-ритейлер Ozon.ru. Сервис с самого начала работал с авторами по прямым договорам, поскольку еще недавно не все издательства «шли навстречу электронной книге», вспоминает гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Но после того как издательства начали активнее работать с цифровыми книгами, «ЛитРес» стал переводить контракты на издательства, чтобы получать электронные права в комплекте с обложками и переводами, а также начать координировать релизную и ценовую политику. Прямая работа с авторами продолжалась только, например, если бумажная книга по каким-то причинам не издавалась, или если издательства решали не переиздавать старые произведения.

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Наконец, по мере роста обращений авторов, которых никто не хотел издавать в бумаге, «ЛитРес» решил автоматизировать обработку таких заявок и подготовку электронных книг, включая выпуск онлайн-отчетов о продаже и выплаты роялти для авторов, — так и появился проект SelfPub. Сейчас авторы самиздата уже занимают около 4% от совокупных продаж электронных книг в «ЛитРес». При этом подавляющее большинство из них продается минимальными тиражами: у 79% продажи не превышают 20 экземпляров. В то же время топ-3 автора заработали за год около 1,5 млн руб. роялти. В базовом варианте сотрудничества речь идет о 25% отчислений от продаж в пользу писателя.



У подписочного сервиса Bookmate доля самиздата в общей структуре чтения не превышает 10%. «Надо сказать, что мы начали активно заниматься самиздатом только в этом году. Считаем сегмент очень перспективным, уже есть хорошие кейсы — Павел Гушинец, Лариса Теплякова», — отмечает управляющий директор компании Андрей Баев. В то же время, по мнению «Эксмо-АСТ», подписные сервисы для самиздата можно рассматривать скорее как проблему, поскольку авторы получают по такой модели существенно меньше денег, хотя читателям, наоборот, выгоднее платить за подписку, чем покупать электронный самиздат.

Если в электронном самиздате хотя бы отдельным авторам удается зарабатывать на продажах, то печатный сегмент рассматривать с точки зрения доходности еще сложнее.

Через розничные сети самиздат практически не продается. Магазины не работают с физическими лицами, и требуется большое желание и настойчивость автора, чтобы попасть на полку магазина, отмечают в Ridero.