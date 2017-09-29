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08:59 (мск), источник: NewsKo

Тепло идёт, теплу начало!

В Перми идёт поэтапный запуск тепла в жилые дома.

Источник: NewsKo

Традиционно на запуск отопления в жилых домах отводится порядка двух недель. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. С начала следующей недели в администрациях районов будут работать горячие линии по вопросам запуска тепла.

На заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Сергей Романов рассказал о процессе запуска тепла в городе. Отопительный сезон в Перми стартовал традиционно заблаговременно — 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, без ожидания традиционной «пятидневки» холодной температуры. 18 сентября тепло начало подаваться и в жилые дома.

Тепло, по данным на вечер 25 сентября, уже подаётся в 95% детских садов и школ, а также в 70% жилых домов. Вопросы подачи тепла находятся под контролем районных властей. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца текущей недели.

В ходе подготовки возникали и сложности. К примеру, вывод котельного оборудования ФКУ ИК № 32 ГУФСИН России по Пермскому краю из эксплуатации. Это оборудование обеспечивало теплом многоквартирные дома № 27 (а, б, в, г) на ул. Докучаева. Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города на заседании КЧС. Общими усилиями городских и районных властей этот вопрос был решён, в домах запущено отопление.

Также стоит отметить, что запуск тепла — процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем управляющими организациями занимает две—три недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Если же в этот срок отопление не будет запущено, а управляющая компания или ТСЖ не смогут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, то пермяки смогут обратиться на горячие линии, которые будут работать с начала следующей недели.

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