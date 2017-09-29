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10:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Власти Ростова могут расторгнуть договоры с двумя компаниями-перевозчиками

Власти Ростова могут в одностороннем порядке расторгнуть договоры с двумя компаниями-перевозчиками.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент транспорта, договоры могут быть расторгнуты с ООО ТК «Авто-Лайн» и ЗАО «АТП-5» из-за малого выпуска ими подвижного состава.

«С 1 по 25 сентября текущего года зафиксирован самый маленький выпуск подвижного состава: ООО ТК “Авто-Лайн” — 43% и ЗАО “АТП-5” — 44%», — уточняется в сообщении.

Сообщается, что в компаниях сложившуюся ситуацию объясняют нехваткой водителей.

Однако по мнению директора департамента транспорта Сергея Саенко, это не может служить оправданием перевозчикам.

«Это не оправдание. … Есть договор, условия которого вы обязались выполнять. Если ситуация не меняется, последует расторжение договора», — заявил глава департамента на совещании с представителями транспортных компаний города.

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