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08:52 (мск), источник: РБК

Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности россиян

Премьер Дмитрий Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности граждан страны. Финансово грамотный гражданин, говорится в документе, должен жить по средствам и заботиться о формировании своей пенсии.

Источник: Reuters

Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности граждан России на 2017−2023 годы, соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 25 сентября 2017 года. Документ опубликован на сайте правительства.

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Разработкой стратегии занимался Минфин. «Цель Стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества», — говорится в справке к документу.

В разделе «Общие положения» стратегии говорится, что «уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон». По мнению авторов документа, «навыки личного финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских домохозяйств».

Письменный учет личных доходов и расходов, говорится в стратегии, ведется только в 25% российских домохозяйств, обеспечить финансово свою пенсию стремятся только треть россиян, столько же обращают внимание на доходность и гарантию сохранности сбережений при выборе инструментов для управления накоплениями.

«Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей», — заявили авторы стратегии.

Среди главных проблем, которые предстоит решить, названы патернализм (возложение ответственности за личные финансовые решения на государство), отсутствие доверия к финансовой системе, несовершенство законодательства, низкая информированность населения о защите прав потребителей и пенсионных правах, и другие.
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Финансово грамотный гражданин должен «следить за состоянием личных финансов, планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные сбережения и финансовую “подушку безопасности” для непредвиденных обстоятельств». А также такой гражданин должен жить по средствам, рационально выбирать финансовые услуги и избегать несоразмерных доходам долгов, быть способным распознавать признаки финансового мошенничества, уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг, вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.

Стратегия будет выполняться в два этапа. На первом (2017−2019 годы) будет проведет комплексный анализ, в ходе которого ее цели и задачи могут быть скорректированы. На втором (2019−2023 годы) предусматривает выполнение плана мероприятий во выполнению стратегии, который еще предстоит утвердить.

Заработать и приумножить: москвичам преподали основы финансовой грамотности
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25 сентября© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
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Комментарии9
Комментарии
9
Александр Шипов
Хочется ответить словами одного киногероя: "Не учите меня жить, лучше помогите материально." Нашей бы верхушке самой поучиться жить по средствам.
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