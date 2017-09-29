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08:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор заведет административное дело по владельцу аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»

Решение принято в связи с многочисленными жалобами клиентов авиакомпании.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор готовится к возбуждению административного дела в отношении владельца аэропорта Братска «ВИМ-Авиа». Решение принято в связи с многочисленными жалобами клиентов авиакомпании, которые не были обеспечены всем необходимым во время долгих задержек в аэропорту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Жалобы от пассажиров неоднократно поступали в ведомство на бездействие туроператора «Туи» в связи с отменой рейсов «ВИМ-Авиа», пишет газета «Известия».

«Для нескольких десятков клиентов туроператора “Туи”, более суток ожидающих в аэропорту “Домодедово”, специалисты Роспотребнадзора организовали воду, питание, возможность отдохнуть», — говорится в сообщении.

Ведомство готово оказать консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений.

Также государственное Агентство по страхованию вкладов приняло решение отозвать иск о банкротстве «ВИМ-Авиа». АСВ намерены дождаться объявления позиции правительства по сложившейся ситуации.

«Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», — говорится в сообщении.

Ранее Мосстройэкономбанк в лице АСВ подавал иск о признании «ВИМ-Авиа» банкротом в Арбитражный суд Татарстана. В заявлении фигурировала сумма в 88,3 млн рублей.

Напомним, что «Аэрофлот» оплатит перевозку пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», владеющей аэропортом Братска. Для финансирования деятельности перевозчика организация при условии с последующей компенсацией выделит 1,8 млрд рублей.

Также сообщалось, что Airbus А319 «ВИМ-Авиа» сообщением Москва-Иркутск прилетел сегодня, 29 сентября, в 10.25, то есть с задержкой в трое суток. Также без каких-либо проблем лайнер вылетел из областного центра в столицу страны ровно через час.

Ранее рейс «ВИМ-Авиа» Москва — Иркутск — Москва переносили шесть раз за трое суток. Изначально лайнер должен был вылететь 26 сентября.

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