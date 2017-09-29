ООО «Стройпрогресс» займётся ремонтом медсанчасти № 7 в Перми

Напомним, на участие в конкурсе заявились восемь компаний. В итоге лишь четыре из них (ООО «Стройпрогресс», ООО «Росмаш», ООО «Уралвенткомплект» и ООО «Пик») были допущены. Все они зарегистрированы в Перми.