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09:22 (мск), источник: NewsKo

ООО «Стройпрогресс» займётся ремонтом медсанчасти № 7 в Перми

Накануне, 28 сентября, были подведены итоги электронного электронного аукциона на капремонт здания гинекологического отделения и перехода Медсанчасти № 7 в Перми.

Победителем стало ООО «Стройпрогресс» с наименьшей стоимостью контракта в 16 млн 196 тыс. руб.

Напомним, на участие в конкурсе заявились восемь компаний. В итоге лишь четыре из них (ООО «Стройпрогресс», ООО «Росмаш», ООО «Уралвенткомплект» и ООО «Пик») были допущены. Все они зарегистрированы в Перми.

По условиям аукционной документации, подрядчик должен будет выполнить капремонт внутренних сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения.

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