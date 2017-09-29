Временный мэр Омска Фролов пообещал очищать от снега даже обочины
Городские власти опасаются транспортного коллапса в связи с закрытием Юбилейного моста и обещают тщательно чистить центральные магистрали.
Городские власти опасаются транспортного коллапса в связи с закрытием Юбилейного моста и обещают тщательно чистить центральные магистрали.
Мост через реку Омь, соединявший между собой два массивных участка центральной части города, напомним, закроется уже 7 октября и движение по нему остановят до мая весны 2018 года.
На этот период будут организованы временные схемы объезда, но
Департаменту городского хозяйства и муниципальному «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» дано поручение обеспечивать оперативный вывоз снега на важных участках. Организацию содержания ключевых автомагистралей необходимо пересмотреть, а на самых загруженных участках придется оперативно вывозить снег.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:
— Перед закрытием Юбилейного моста на ремонт мы провели большую подготовительную работу. Заранее отремонтировали полтора десятка улиц, на которые ляжет дополнительная нагрузка. А зимой для удобства передвижения мы должны исключить сужение дорог
Таким образом, нынешней зимой омским дорожникам не удастся схалтурить. Если раньше дорожники могли ограничиться прометанием проезжей части и сдвижкой снежных валов краю дороги, то теперь придется полностью очищать магистраль, чтобы не допустить сужения дороги.