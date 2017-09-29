Временный мэр Омска Фролов пообещал очищать от снега даже обочины

Мост через реку Омь, соединявший между собой два массивных участка центральной части города, напомним, закроется уже 7 октября и движение по нему остановят до мая весны 2018 года.

На этот период будут организованы временные схемы объезда, но из-за нагрузки на улицы Гагарина и Красный путь власти опасаются постоянных заторов зимой. И в этой связи исполняющий обязанности мэра города Омска распорядился особенно тщательно убирать те магистрали, по которым будут осуществляться объезд.

Департаменту городского хозяйства и муниципальному «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» дано поручение обеспечивать оперативный вывоз снега на важных участках. Организацию содержания ключевых автомагистралей необходимо пересмотреть, а на самых загруженных участках придется оперативно вывозить снег.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:

— Перед закрытием Юбилейного моста на ремонт мы провели большую подготовительную работу. Заранее отремонтировали полтора десятка улиц, на которые ляжет дополнительная нагрузка. А зимой для удобства передвижения мы должны исключить сужение дорог из-за сдвинутых к обочинам снежных валов на самых загруженных участках. Снег нужно будет оперативно вывозить.