На трассе М5 в Чишминском районе Башкирии начали укладывать асфальт

Объездной путь больше не используется, сообщили в Управлении дороги «Приуралье». Весь транспорт запускают по трассе, по двум полосам правой стороны (в сторону Уфы). Разрешенная максимальная скорость — 40 км/ч.

Ремонт проведен на 10-километровом участке от поворота в Чишмы в сторону Уфы, напомнили в Упрдор. На 1418-м километре под проезжей частью реконструированы искусственные сооружения: установлены две металлические гофрированные арки. Один проход предназначается для отвода воды, другой — для пропуска животных и сельхозтехники.