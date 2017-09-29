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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

На трассе М5 в Чишминском районе Башкирии начали укладывать асфальт

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На 1418-м километре трассы М5 строители начали работы по укладке слоев дорожной одежды над смонтированными в этом месте водопропускной трубой и скотопрогоном.

Объездной путь больше не используется, сообщили в Управлении дороги «Приуралье». Весь транспорт запускают по трассе, по двум полосам правой стороны (в сторону Уфы). Разрешенная максимальная скорость — 40 км/ч.

Ремонт проведен на 10-километровом участке от поворота в Чишмы в сторону Уфы, напомнили в Упрдор. На 1418-м километре под проезжей частью реконструированы искусственные сооружения: установлены две металлические гофрированные арки. Один проход предназначается для отвода воды, другой — для пропуска животных и сельхозтехники.

После завершения реконструкции участок будет соответствовать параметрам технической категории I-б — скоростная дорога. Окончание строительства запланировано на ноябрь текущего года.

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