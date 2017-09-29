Деньги от продажи недостроя «Сибстоуна» отдадут обманутым дольщикам

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края утвердил порядок распределения денег, поступивших от реализации долгостроя на ул. Баумана. Строительством объекта занималась скандально известная компания «Сибстоун». Напомним, недостроенный дом был продан в феврале за 53,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, 85% вырученных средств пойдут на погашение требований всех граждан-участников строительства, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов. Исключением стал конкурсный кредитор по фамилии Новиков — суд пояснил, что он получит свои деньги в четвертую очередь, поскольку является правопреемником КОО «Наира Интерпрайзиз Лимитед».

Кроме того, 10% направляется на погашение требований кредиторов первой и второй очереди. Суд отметил, что деньги будут распределены, если иного имущества застройщика не хватит для погашения этих требований. Средства, которые останутся на банковском счету, пойдут дольщикам, требования которых обеспечены залогом.