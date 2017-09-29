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11:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Деньги от продажи недостроя «Сибстоуна» отдадут обманутым дольщикам

Недостроенный дом на ул. Баумана продали за 53,5 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края утвердил порядок распределения денег, поступивших от реализации долгостроя на ул. Баумана. Строительством объекта занималась скандально известная компания «Сибстоун». Напомним, недостроенный дом был продан в феврале за 53,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, 85% вырученных средств пойдут на погашение требований всех граждан-участников строительства, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов. Исключением стал конкурсный кредитор по фамилии Новиков — суд пояснил, что он получит свои деньги в четвертую очередь, поскольку является правопреемником КОО «Наира Интерпрайзиз Лимитед».

Кроме того, 10% направляется на погашение требований кредиторов первой и второй очереди. Суд отметил, что деньги будут распределены, если иного имущества застройщика не хватит для погашения этих требований. Средства, которые останутся на банковском счету, пойдут дольщикам, требования которых обеспечены залогом.

Напомним, директор «Сибстоуна» Сергей Шапочкин в 2012 году был приговорен к 9 годам 9 месяцам лишения свободы за обман дольщиков на сумму более 300 млн рублей. Застройщик в период с 2003 по 2008 годы продавал несуществующие квартиры по несколько раз. Это дело считается самым крупным мошенничеством в истории долевого строительства Красноярска.

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