Мэрия Челябинска объяснила, куда исчезли урны из нового сквера
Накануне в Ленинском районе завершилось масштабное благоустройство пруда «Девичьи слёзы» в семейном сквере.
Накануне в Ленинском районе завершилось масштабное благоустройство пруда «Девичьи слёзы» в семейном сквере.
Теперь здесь несколько береговых уровней, фонтан, велодорожки, зона рыбацкая, прогулочная и пляжная. Работу строителей принял глава региона, пообещав, что на этом благоустройство территории не закончится, дойдет очередь и до Плодушки. Между тем в интернете появились сообщения от жителей района о том, что с территории пруда «Девичьи слезы» исчезли новые урны.
Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал в администрации города, «урны вывезены по рекомендации сотрудников полиции с целью предотвращения хищения. 29 сентября урны вернутся на свои места, но уже оборудованные антивандальными креплениями». Также чиновники предупредили горожан, что фонтан на пруду будет работать только по вечерам и всего три часа.