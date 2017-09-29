Мэрия Челябинска объяснила, куда исчезли урны из нового сквера

Теперь здесь несколько береговых уровней, фонтан, велодорожки, зона рыбацкая, прогулочная и пляжная. Работу строителей принял глава региона, пообещав, что на этом благоустройство территории не закончится, дойдет очередь и до Плодушки. Между тем в интернете появились сообщения от жителей района о том, что с территории пруда «Девичьи слезы» исчезли новые урны.