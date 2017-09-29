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09:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мэрия Челябинска объяснила, куда исчезли урны из нового сквера

Накануне в Ленинском районе завершилось масштабное благоустройство пруда «Девичьи слёзы» в семейном сквере.

Теперь здесь несколько береговых уровней, фонтан, велодорожки, зона рыбацкая, прогулочная и пляжная. Работу строителей принял глава региона, пообещав, что на этом благоустройство территории не закончится, дойдет очередь и до Плодушки. Между тем в интернете появились сообщения от жителей района о том, что с территории пруда «Девичьи слезы» исчезли новые урны.

Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал в администрации города, «урны вывезены по рекомендации сотрудников полиции с целью предотвращения хищения. 29 сентября урны вернутся на свои места, но уже оборудованные антивандальными креплениями». Также чиновники предупредили горожан, что фонтан на пруду будет работать только по вечерам и всего три часа.

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