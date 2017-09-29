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09:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске провалился конкурс на инвентаризацию метро

На аукцион не поступило ни одной заявки.

В Омске признан несостоявшимся аукцион на инвентаризацию недостроенного метро. Ни одна компания не пожелала привести в надлежащее состояние станции «Рабочая» и «Туполева» в течение 45 дней за 150 тысяч рублей, передает «Новый Омск».

Вероятнее всего, будет назначена новая дата проведения конкурса.

Что касается аналогичного конкурса по инвентаризации Красногорского гидроузла. Омский центр технической инвентаризации и землеустройства пожелал сделать это за 316,9 тысяч рублей. Договор с ним заключат в ближайшее время.

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