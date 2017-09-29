В Омске провалился конкурс на инвентаризацию метро

В Омске признан несостоявшимся аукцион на инвентаризацию недостроенного метро. Ни одна компания не пожелала привести в надлежащее состояние станции «Рабочая» и «Туполева» в течение 45 дней за 150 тысяч рублей, передает «Новый Омск».